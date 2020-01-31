День Brexit: Британия наконец выходит из ЕС. Что теперь?

До сих пор британское правительство по крайней мере теоретически могло просто отозвать заявление об уходе. Теперь, если Британия вдруг когда-нибудь захочет вернуться в ЕС, ей придется пройти весь путь новичка, который еще недавно проходили восточноевропейские страны — и еще неизвестно, захотят ли континентальные европейцы после всей этой истории принять британцев обратно.

Как теперь приехать?



Британия не собирается вводить визы для туристов из Евросоюза и не намерена в ближайшее время менять порядок въезда для граждан третьих стран, в том числе таких как Россия или Украина.

Но те граждане стран ЕС — например, Латвии или Литвы — которые все еще планируют без лишних формальностей перебраться в Британию, чтобы жить и работать, должны поторопиться: это можно будет сделать только до конца года.

Все живущие в Британии граждане стран ЕС — их, по оценке властей, примерно 3,6 млн — должны подать онлайн очень простое по форме ходатайство о статусе жителя. Подавать его можно будет до середины 2021 года, но к ходатайству следует приложить доказательство — т.н. "номер национального страхования" или, например, договор об аренде жилья — подтверждающий, что заявитель поселился в Британии до 31 декабря 2020 года.

Те, кто живет в Британии больше пяти лет, получают постоянный статус жителя (settled status), а те, кто меньше — предварительный статус (pre-settled status), который затем можно и нужно будет поменять на постоянный.

Эта схема регистрации граждан ЕС действует уже с 2019 года, и, по данным правительства Британии, по ней зарегистрировались уже не менее 2,5 млн человек. Отказы получили единицы — в основном из-за судимостей.

После окончательного выхода в конце 2020 года правительство Бориса Джонсона обещает перемены в правилах иммиграции, которые коснутся уже всех иностранцев: Джонсон намерен ввести единую для всех т.н. "австралийскую" систему, в которой потенциальным иммигрантам в зависимости от возраста, образования, профессии и прочего автоматически начисляются баллы — и право переехать в Британию получают те, кто набрал "проходной балл".