Дело Дзивиша: что помощник Иоанна Павла II знал о педофилии в церкви и как это скажется на имидже канонизированного папы?

От папы римского Франциска ждут распоряжения о создании комиссии по расследованию работы кардинала Станислава Дзивиша — многолетнего личного секретаря папы Иоанна Павла II. Станислава Дзивиша подозревают в укрывательстве фактов педофилии в католической церкви.

О необходимости такой комиссии заявляет польский епископат, о готовности сотрудничать с ней заявил сам 81-летний Дзивиш. Он утверждает, что не совершал ничего предосудительного.

Разбирательство по делу Дзивиша способно привести к пересмотру исторической роли канонизированного папы Иоанна Павла II, дав окончательный ответ на тревожащий многих вопрос — знал ли сам понтифик о педофильских скандалах внутри своей церкви.

Важно оно и для Польши: деятельность одного из влиятельнейших польских иерархов обсуждается на фоне беспрецедентного падения общественного доверия к католической церкви в стране, считающейся одной из самых религиозных в Европе.

О возможной причастности кардинала Дзивиша к сокрытию информации о педофилии в церкви заговорили в конце прошлого года, после выхода в эфир расследования, проведенного польскими журналистами.

Вопросов к 81-летнему Дзивишу стало еще больше после того, как Ватикан опубликовал беспрецедентный отчет по делу Теодора Маккэррика — бывшего архиепископа Вашингтонского и первого кардинала, потерявшего сан из-за обвинений в педофилии. Фамилия Дзивиша упоминается в этом документе более 40 раз. Возможно, именно Дзивиш сыграл ключевую роль в карьерном продвижении низложенного иерарха.

Кардинал Дзивиш отвергает обвинения в свой адрес, а его защитники утверждают, что настоящая цель шумихи вокруг кардинала — покойный папа Иоанн Павел II. Они намекают на причастность к атаке на Дзивиша американских спецслужб, якобы продвигающих "повестку либеральных изменений" в католической церкви.

"Человек, которого нет"

На протяжении нескольких десятилетий Станислав Дзивиш считался одной из самых влиятельных фигур в католической церкви из-за своих близких отношений с Иоанном Павлом II.

Познакомились они на рубеже 1950-60-х, когда Дзивиш обучался в краковской семинарии, а его преподавателем философии был епископ Кароль Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II.

После окончания семинарии Дзивиш три года прослужил священником в сельских церквях, а затем Кароль Войтыла — на тот момент уже архиепископ Краковский — пригласил Дзивиша стать его секретарем в местной курии.

Когда в 1978 году Войтылу избрали папой римским, он позвал в Ватикан и своего ближайшего помощника.