Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел шествие своих сторонников и уволил выступившего против него главу генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Для вступления в силу указа требуется подпись президента Армена Саркисяна, но тот пока не объявил о своем решении и предостерег политиков от попыток давления на него.

"Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждение по вопросу дальнейших действий", — сказал премьер.

Но воодушевленная выступлением военных оппозиция не намерена расходиться — протестующие перекрыли проспект Маршала Баграмяна, на котором находится резиденция премьера и здание парламента, и обещают не уходить с него до отставки премьера.

Протестующие стали ставить палатки на площади перед парламентом. Они отказываются вести диалог о чем-либо, кроме ухода правительства в отставку.

В Ереване протестующие, которые требуют отставки Пашиняна, начали ставить палатки. pic.twitter.com/ygFvTbQJHE — Открытка (@openrussia_team) February 25, 2021

Лидеры оппозиции также сформировали делегацию для встречи с президентом страны и требует парламент собрать внеочередное заседание.

Но большинство в парламенте — у лояльной Пашиняну фракции, и депутаты выразили поддержку премьеру.

Пашинян также рассказал, что переговорил по телефону с президентом и повторил свою позицию: либо президент должен подписать указ об отставке главы генштаба Гаспаряна, либо тот сам уходит в отставку.

Президент Саркисян выступил с заявлением, в котором призвал всех граждан, власти и силовые структуры к сдержанности и здравомыслию.

Он также предостерег политиков от попыток давления на него.

"Президент республики не поддерживает кого-либо или какую-либо политическую силу, никогда не поддерживал и не собирается впредь", — сказал Саркисян.

Он объявил, что у него есть три дня на принятие решения об отставке главы генштаба, и добавил, что это не рядовое кадровое решение.

Президент также призвал "не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости". "Наш народ не может себе позволить раскола, должна быть отвергнута любая попытка дестабилизировать государство и поставить под угрозу государственность", — сказал глава Армении.

Саркисян также подчеркнул необходимость действовать в рамках конституции.

Он, однако, не рассказал, как поступит с указом об увольнении главы генштаба.

Ранее, выступая перед сторонникам в центре Еревана, Пашинян заявил, что ситуация в стране напряженная, но управляемая, а вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства.