Черные ящики украинского лайнера, сбитого Ираном, расшифруют в Париже

Иранские власти отправили в Париж бортовые самописцы самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), по ошибке сбитого иранскими военными в январе этого года, пишет Русская служба Би-би-си.

Лайнер, следовавший рейсом Тегеран-Киев, был сбит на взлете 8 января двумя ракетами. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

Вначале иранские власти объясняли крушение самолета — первое в истории авиакомпании МАУ — техническими проблемами, однако спустя три дня глава Корпуса стражей исламской революции заявил, что оператор системы ПВО принял самолет за американскую крылатую ракету и сбил его.

В течение полугода страны, чьи граждане погибли в катастрофе — Украина, Канада и другие — добивались от Тегерана, чтобы они отправили черные ящики со сбитого лайнера за границу для анализа сведений. В самом Иране нет технических средств для расшифровки записей на нем.

”Черные ящики были перевезены в Париж вчера официальными лицами авиационного ведомства и судьей, и расшифровка их начнется в понедельник”, — сообщил замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд в субботу газете ”Этемад”.

Почему в итоге была выбрана Франция, не уточняется, однако Баварханд отметил, что французское правительство "очень хорошо сотрудничало" с иранской делегацией, и поблагодарил его за это.

Почему погиб самолет "Украинских авиалиний"

На борту сбитого пассажирского лайнера было более 80 граждан Ирана, 63 канадца, украинский экипаж, а также граждане Германии, Британии и других стран. Большая часть пассажиров, как с иранскими, так и с канадскими паспортами, были студентами — они летели в Канаду после каникул с пересадкой в Киеве.

Генштаб вооруженных сил Ирана объяснил катастрофу человеческим фактором. Иранские военные накануне нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, и 8 января в крайне напряженной обстановке ожидали удара со стороны американцев по объектам Корпуса стражей исламской революции.

Тегеран принес извинения за трагическую ошибку и пообещал наказать виновных.

Украина в мае грозила подать в Международный арбитражный суд иск против Тегерана, если переговоры о судьбе самописцев так и останутся безрезультатными.

Тегеран объяснял невозможность отправки самописцев тем, что из-за пандемии коронавируса все авиарейсы в страну и из страны отменены.

Расшифровка данных с черных ящиков начнется 20 июля и должна пролить свет на последние секунды полета авиалайнера.