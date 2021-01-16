Центрист Армин Лашет стал лидером правящей партии Германии. Но станет ли он канцлером?

Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) на своем виртуальном съезде избрала нового лидера - им стал 59-летний Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Именно его кандидатуру поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.

Из 991 поданных голосов Лашет получил 521.

Один из его соперников, корпоративный юрист Фридрих Мерц, получил 466 голосов. Еще один претендент, глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген, выбыл в первом туре.

Ангела Меркель еще в 2018 году, уйдя с поста председателя ХДС, пообещала, что оставит пост главы правительства после выборов осенью 2021 года, которые назначены на 26 сентября.

В своей речи после объявления его победителем Лашет отметил, что сделает все возможное, чтобы ХДС и ее младший партнер, баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС), не потеряли в этом году сплоченности и работали сообща, чтобы следующий канцлер на федеральных выборах был от блока ХДС/XСС.

Традиционно новый глава партии должен был бы повести блок ХДС/ХСС на эти выборы в роли кандидата в канцлеры, однако в этом году из-за пандемии ситуация изменилась, и теперь неясно, сможет ли умеренный центрист Лашет выйти в канцлеры.

Опросы общественного мнения, проведенные незадолго до партийных выборов, показали, что Маркус Зёдер, глава правительства Баварии и лидер ХСС, набрал много очков за время борьбы с коронавирусом и теперь является самым популярным после Ангелы Меркель политиком Германии.

Анализ

Дженни Хилл, корреспондент Би-би-си в Берлине

Невысокий Армин Лашет источает дружелюбие.

Этот популярный премьер самой густонаселенной земли Германии — Северной Рейн-Вестфалии — без оглядки отдается традиционным ярмарочным празднествам.

Себя он позиционирует в качестве кандидата-преемника, и — пока во всяком случае — его расценивают как наиболее предпочитаемого самой Ангелой Меркель кандидата в канцлеры.

Он с успехом отразил все нападки во время кризиса с беженцами в 2015 году и зарекомендовал себя политиком либерального толка, верящим в ЕС и способным наладить диалог с иммигрантскими общинами.

Однако его призыв весной 2020 года ослабить, не дождавшись результата, введенные из-за ковида ограничения многих удивил, и, как сообщали, разъярил Меркель. С тех пор он изменил свою позицию, однако ему еще предстоит немало сделать, чтобы поправить нанесенный его политическому имиджу урон.

Самый большой вопрос теперь — сможет ли ХДС протащить его в качестве кандидата в канцлеры на всеобщих выборах в сентябре.

Есть мнение, что министр здравоохранения Йенс Шпан, поддержавший кандидатуру Лашета в партийные лидеры, сам имеет амбиции занять кресло канцлера. А недавние опросы общественного мнения показали популярность в народе баварского премьера Маркуса Зёдера.