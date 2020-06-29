Был ли сговор России с талибами? Реакция Вашингтона, Лондона, Москвы и "Талибана"

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован о том, что подразделение российской разведки предлагало связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских военных, заявили в Белом доме. Тем временем соперник Трампа на выборах Джо Байден раскритиковал президента за якобы неспособность принять меры против Москвы.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в субботу заявила, что ни президент Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о предполагаемой российской "охоте за головами".

"Это говорит не о достоинствах предполагаемой разведки, а о недостоверности истории New York Times, ошибочно утверждающей, что президент Трамп был проинформирован об этом", — цитирует ее агентство Франс пресс.

В пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, якобы связанное с попытками покушений в Европе, в прошлом году предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане — в том числе на американских военных.

Газета со ссылкой на свои источники также сообщила, что боевики движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) или вооруженные преступные группировки, тесно связанные с ними, как предполагается, в итоге получили некую сумму денег.

Об этом же со ссылкой на неназванные источники в военной разведке сообщили ведущие американские газеты Washington Post и Wall Street Journal.

По версии New York Times, обо всем этом еще в марте докладывали Трампу, который так и не дал санкции на ответные действия. Белому дому, как писала газета, предлагались разные варианты действий в этой ситуации — вплоть до новых санкций против Москвы.

Реакция Байдена



Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, который в ноябре собирается бросить вызов Трампу на выборах, заявил, что если публикация соответствует действительности, то это поистине шокирующее откровение — в частности, если окажется правдой то, что президент США не стал предпринимать ответные действия.

По словам Байдена, в таком случае Трамп не только не смог наказать Россию за вопиющее нарушение международного права, но и продолжил свою политику унижения перед российским президентом, передает агентство Рейтер. Соперник Трампа также пообещал в случае избрания противостоять Владимиру Путину и заставить Россию заплатить серьезную цену за свои действия.

Из публикации следовало, что награды должны были стимулировать нападения на американских военных в тот самый момент, когда Трамп пытается вывести войска из Афганистана.

В конце февраля США и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец самой продолжительной войне в истории США. Сделка предусматривает поэтапный вывод американских войск. После этого число американских военных в Афганистане сократилась почти до 8600, что значительно опережает график, согласованный с талибами.

В прошлом году в Афганистане в боевых действиях погибли 20 военнослужащих США, но неясно, кто из них мог быть убит за вознаграждение, написала New York Times, ссылаясь на данные, полученные американцами после допросов афганских боевиков и членов криминальных группировок.

Реакция Великобритании



Телеканал Sky News сообщает, что представители британских спецслужб подтвердили ему достоверность этой информации.

Глава комитета парламента по обороне Тобайас Эллвуд намерен в понедельник поставить этот вопрос в парламенте перед правительством. Если его запрос будет принят, министр правительства должен будет дать соответствующий официальный ответ.

"Я думаю, что это совершенно неприемлемо, когда постоянный член Совета Безопасности ООН, как мы видим, поставляет оружие и тренирует тех самых боевиков, которые не допустили мирного разрешения этого многолетнего конфликта", — цитирует Sky News Эллвуда.

"Это настолько серьезно, что я буду добиваться срочного запроса в понедельник и буду призывать Великобританию поднять этот вопрос в ООН и в НАТО", — заявил Тобайас Эллвуд.

"Нужно заявить с абсолютной ясностью, что это просто недопустимо для члена Совета Безопасности ООН — предлагать награду за головы американцев и британцев", — сказал Эллвуд в интервью Sky News.

Реакция талибов



В субботу "Талибан" выступил с опровержением версии о возможном сговоре с Россией, заявив, что остается привержен соглашению, подписанному с Вашингтоном в феврале, пишет Франс пресс.

В заявлении талибов было сказано, что они ничем не обязаны каким-либо органам разведки или иностранным государствам, 19 лет продолжая вооруженную борьбу.

В нем также подчеркивается, что чаще всего американские военные в Афганистане погибают не в бою, а при взрывах самодельных взрывных устройств.

Реакция Москвы



Российские дипломаты с возмущением отреагировали на статью в New York Times.

"Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками", — говорится в заявлении МИД России, опубликованном в субботу. Публикацию американской газеты там назвали "информфейком" и "незатейливым вбросом".

Еще раньше в посольстве России в Вашингтоне заявили, что "ничем не подкрепленные и анонимные обвинения", опубликованные New York Times, согласно которым Москва якобы стоит за убийствами американских военных в Афганистане спровоцировали "прямую угрозу жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне" (в статье говорится, что США якобы передали полученные разведкой данные Великобритании, чьи военные также находятся в Афганистане).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал для статьи в New York Times, что в Кремле не получали обвинений в подобных действиях. "Если кто-то сделает это, то мы ответим", — заявил он.