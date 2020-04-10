Британский премьер Борис Джонсон переведен из реанимации. Он остается в больнице с коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение.
55-летний Джонсон в воскресенье был госпитализирован с "устойчивыми симптомами" Covid-19 — кашлем и повышенной температурой, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.
"Премьер-министр сегодня вечером был перемещен из реанимации в палату, где за его состоянием продолжат тщательно наблюдать", — заявил представитель правительства.
"Он в великолепном расположении духа", — добавил пресс-секретарь.
О своем диагнозе Джонсон впервые рассказал 27 марта; после этого премьер самоизолировался в своей резиденции, но симптомы болезни не проходили и 10 дней спустя, когда было принято решение о госпитализации.
За последние несколько дней на Даунинг-стрит неоднократно заявляли, что состояние премьер-министра стабилизируется. Представители правительства подчеркивали, что Джонсон оставался в сознании и ему не требовался аппарат искусственной вентиляции легких.
На новости отреагировал президент США Дональд Трамп. "Отличные новости: премьер-министра Бориса Джонсона только что переместили из реанимации!!!" — написал Трамп в "Твиттере".
На период болезни обязанности Бориса Джонсона в качестве главы правительства исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Панарин рассказал, что творится при пандемии в Америке
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие COVID-19 пенсионеры
Правда без прикрас: врач-пульмонолог о коронавирусе