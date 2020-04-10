Британский премьер Борис Джонсон переведен из реанимации. Он остается в больнице с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение.

55-летний Джонсон в воскресенье был госпитализирован с "устойчивыми симптомами" Covid-19 — кашлем и повышенной температурой, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

"Премьер-министр сегодня вечером был перемещен из реанимации в палату, где за его состоянием продолжат тщательно наблюдать", — заявил представитель правительства.

"Он в великолепном расположении духа", — добавил пресс-секретарь.

О своем диагнозе Джонсон впервые рассказал 27 марта; после этого премьер самоизолировался в своей резиденции, но симптомы болезни не проходили и 10 дней спустя, когда было принято решение о госпитализации.

За последние несколько дней на Даунинг-стрит неоднократно заявляли, что состояние премьер-министра стабилизируется. Представители правительства подчеркивали, что Джонсон оставался в сознании и ему не требовался аппарат искусственной вентиляции легких.

На новости отреагировал президент США Дональд Трамп. "Отличные новости: премьер-министра Бориса Джонсона только что переместили из реанимации!!!" — написал Трамп в "Твиттере".

На период болезни обязанности Бориса Джонсона в качестве главы правительства исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.

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