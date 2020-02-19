Британия меняет миграционные правила: больше специалистов, меньше гастарбайтеров

Правительство Британии обнародовало новые иммиграционные правила, которые должны вступить в силу после того, как страна окончательно перестанет быть частью Европейского союза к концу этого года, пишет Русская служба Би-би-си.

Переходный период должен окончательно завершиться 31 декабря 2020 года.

Эти правила ощутимо осложнят возможности поиска и получения работы в Британии для обладателей европейских паспортов, в то же время облегчат эту задачу для всех остальных.

В правительстве говорят, что после брексита приоритет будет отдаваться профессиональным качествам, а не стране происхождения соискателя визы. Все трудовые мигранты должны быть поставлены в равные условия, объясняют в правительстве.

В настоящее время граждане европейских стран могут свободно приезжать в Британию, чтобы жить и работать.

Неквалифицированные работники из-за рубежа в будущем не получат британских рабочих виз.

Правительство Бориса Джонсона призывает работодателей постепенно отходить от ставки на дешевый труд приезжих из континентальной Европы, а вместо этого инвестировать в сокращение текучки кадров и автоматизацию.

Планы консервативного правительства уже вызвали критику со стороны оппозиции и организаций, отстаивающих права граждан европейских стран.

Лейбористы утверждают, что насаждаемая консерваторами "недружественная атмосфера" затруднит привлечение иностранной рабочей силы.

Однако министр внутренних дел Прити Пател, рассказавшая в эфире Би-би-си о планах правительства после брексита, возразила на это, указав, что цель правительства — поощрить "лучших и наиболее способных" и сократить приток низкоквалифицированных кадров.

Она вновь подтвердила, что после окончания переходного периода подход к жителям ЕС и остального мира станет равным.

Балльная система



В своем предвыборном манифесте консерваторы обещали внедрить систему выдачи рабочих виз в зависимости от количества набранных баллов. Сейчас стали известны подробности.

За наличие профессиональной квалификации и опыта, предложения от конкретного работодателя и обладание дефицитной для британской экономики специальностью будет начисляться по 20 баллов.

За достаточное знание английского языка и вузовский диплом по профилю предполагаемой будущей работы — по 10 баллов.

За высшее образование по специальности, входящей в перечень дефицитных, — 20 баллов. За предполагаемую зарплату в диапазоне 23069-25599 фунтов в год — 10 баллов, выше — 20 баллов.

Таким образом, максимально можно набрать 110 баллов. Для получения рабочей визы потребуется 70.

русская служба BBC

"Адаптироваться и приспособиться"



Обязательными условиями для выдачи рабочей визы будет приглашение от работодателя и знание английского языка, но в сумме они не дают требуемого количества баллов. Это перекроет дорогу лицам без определенной профессии, которые сейчас заняты физическим трудом в общепите, отелях, домах престарелых и пищевой промышленности.

По мнению чиновников, тех 3,2 млн граждан ЕС, которые сейчас работают в Британии и заявили о своем желании остаться, для выполнения этих работ вполне достаточно.

Правительство призывает бизнес адаптироваться и приспособиться к новым условиям.

Исключение планируется сделать для сезонных сельскохозяйственных рабочих, число которых, наоборот, увеличится вчетверо — до 10 тысяч в год.

Останется в силе также "Программа молодежной мобильности", позволяющая 20 тысячам молодых иностранцев в год приезжать в Соединенное Королевство на временную работу.

Согласно правительственному плану, в первые пять лет (до получения постоянного вида на жительство) мигранты смогут пользоваться социальными льготами только при наличии работы и стабильного дохода. До сих пор гражданам ЕС для этого было достаточно считаться "экономически активными".

Одновременно консультативный комитет по вопросам миграции порекомендовал кабинету снизить порог зарплаты для получения максимальных 20 баллов с 30 тыс. до 25,6 тыс. фунтов в год. Эта мера предназначена главным образом для школьных учителей и медсестер.

Принято еще одно предложение комитета: разрешить обращаться за визой работникам с предполагаемым годовым окладом от 20480 до 23069 фунтов, если их профессия входит в перечень дефицитных, хотя в этом случае баллов "за зарплату" они не получат.

Список дефицитных специальностей будет регулярно пересматриваться консультативным комитетом. Сейчас в него входят, например, инженеры-строители, врачи-терапевты, медсестры, психологи и артисты классического балета.

Что еще хотят изменить?



Правительство предлагает отменить количественный лимит для въезжающих квалифицированных работников — мера, получившая поддержку Конфедерации британской индустрии. Сейчас этот регулярно пересматриваемый лимит составляет около 20 тыс. рабочих виз в год, и после его превышения соискатели как правило получали автоматический отказ.

Меняется само понятие "квалифицированный работник". Оно не будет подразумевать обязательного наличия университетского диплома, а лишь законченное среднее образование.

Из данной категории исключена сфера обслуживания, зато добавлены плотники, штукатуры и детские няни.

Иностранные студенты, желающие учиться в Британии, должны знать английский, предъявить приглашение от учебного заведения и доказать, что имеют достаточно средств для проживания.

Голоса сомневающихся



Крупнейшее объединение работодателей, Конфедерация британской индустрии, поддержала некоторые правительственные инициативы, заметив при этом, что ряд компаний пока недоумевает, как они смогут в дальнейшем набирать необходимый персонал.

Выступая в эфире BBC Radio 4, директор лаборатории миграции Оксфордского университета Мадлен Сампшен предположила, что переходный период окажется трудным для предпринимателей, чей бизнес требует неквалифицированной рабочей силы.

Королевский колледж медсестер считает, что правительственный план не учитывает потребностей здравоохранения и помощи гражданам. По словам помощника генерального секретаря профсоюза социальных работников Кристин Макэни, он сулит "абсолютную катастрофу" сфере ухода за больными и престарелыми.

Председатель Национального союза фермеров Минетт Баттерс выразила серьезные опасения касательно последствий предлагаемых нововведений для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Федерация производителей еды и напитков уточнила, что речь идет конкретно о пекарях, мясниках и изготовителях сыра и пасты, которые, очевидно, не наберут требуемых 70 баллов.

Оппозиция против



По мнению теневого министра внутренних дел Дайаны Эббот, из новых правил придется делать столько исключений, что они утратят практический смысл. А стоящее за ними общее настроение еще хуже.

"В целом, будет трудно привлекать работников всех специальностей и уровней квалификации, пока сохраняется насаждаемая тори атмосфера недоброжелательства", — считает лейбористский политик.

"Мне кажется, нас слегка одурачили, — заявил отвечающий в теневом кабинете за проблемы миграции Белл Рибейро-Эдди. — Сказали, что у нас будет австралийская балльная система. Но она нацелена на привлечение работников во все секторы. Понятно, что именно этого они [правительство] не хотят, но тогда так и нужно говорить".

Представитель Либерально-демократической партии Кристин Жарден назвала предложения кабинета ксенофобскими.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен уверена, что принятие плана приведет к разрушительным последствиям для экономики региона, а демографическая ситуация в стране такова, что без притока людей из-за границы не обойтись.

"Ради нашего будущего благополучия необходимо наделить шотландский парламент полномочиями самостоятельно определять миграционную политику", — заявила Стерджен.

Чтобы новые правила вступили в силу, парламент должен принять соответствующий закон.