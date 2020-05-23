Авиакатастрофа в Пакистане: "Вокруг себя я видел лишь огонь". История выжившего

Один из двоих уцелевших в крушении авиалайнера в Пакистане пассажиров описал пережитое им, сказав, что видел вокруг только пламя и слышал крики других людей.

Мухаммаду Зубаиру удалось выбраться из горящего самолета, рухнувшего в Карачи в пятницу. На данный момент известно о двух выживших пассажирах "Аэробуса А320" Пакистанских международных авиалиний, который в пятницу упал на жилой квартал Карачи при заходе на посадку.

По информации властей провинции Синд, в результате авиакатастрофы подтверждена гибель 97 человек.

Причины случившегося пока не установлены.

По сообщениям местных СМИ, после первой неудавшейся попытки посадить самолет пилот сообщил о технической неисправности, а затем подал сигнал бедствия.

Власти Пакистана всего несколько дней назад возобновили авиаперелеты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как спасся Мухаммад Зубаир?

Рейс PK8303, на борту которого были 91 пассажир и восемь членов экипажа, направлялся из Лахора в Карачи. Многие из пассажиров летели с семьями к родственникам, чтобы отметить праздник Ид-аль-Фитр в воскресенье.

Крушение произошло около 14:30 по местному времени, когда самолет попытался приземлиться в международном аэропорту ”Джинна”.

По словам Мухаммада Зубаира, самолет произвел одну попытку приземлиться, а через 10-15 минут внезапно рухнул на жилые дома Карачи.

Сам Зубаир получил в результате крушения лишь небольшие травмы.

”Никто и не подозревал, что самолет вот-вот рухнет. Он снижался довольно плавно”, — сказал Зубаир. В результате крушения он получил лишь легкие травмы.

По его словам, в момент удара о землю он потерял сознание, а когда пришел в себя, он услышал крики.

”Отчаянные крики раздавались со всех сторон. Дети и взрослые. Вокруг себя я видел лишь огонь. Людей я не видел, только слышал их крики”, — рассказал Мухаммад.

"Я отстегнул ремень безопасности, увидел в отдалении некий свет и двинулся в этом направлении. Чтобы выбраться, мне пришлось спрыгнуть примерно с трехметровой высоты”, — добавил он.

Почему самолет разбился?

Лайнер врезался в жилые дома в густонаселенном пригороде Карачи Модел-Колони, примыкающем к взлетно-посадочной полосе аэропорта.

На видеокадрах, снятых местным телевидением, видно, как спасатели осматривают обломки, разбросанные по улице. Несколько машин загорелись.

Очевидец катастрофы Мохаммед Узейр Хан рассказал Би-би-си, что вышел на улицу после того, как услышал грохот снаружи.

"Почти четыре дома были полностью уничтожены. Все было в дыме и огне, — поделился Хан. — Это почти мои соседи. Не могу выразить, как это было страшно".

Пакистанские СМИ опубликовали предполагаемую запись разговора между пилотом и авиадиспетчером. На аудио слышно, что пилот говорит о ”потере двигателей”. Авиадиспетчер затем спрашивает, пойдет ли самолет на посадку ”на брюхо” — без шасси, на что пилот отвечает: ”Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй” (международный сигнал бедствия).

По словам эксперта по гражданской авиации, которого цитирует агентство Рейтер, самолет, вероятно, не смог выпустить шасси.

На фотографиях в соцсетях под обоими двигателями видны выжженные места, шасси на них не видно.

Для расследования катастрофы создан специальный комитет. В субботу авиакомпания сообщила, что бортовые самописцы разбившегося лайнера обнаружены и переданы следственной комиссии.

По данным авиакомпании, самолет начал летать в ее флоте в 2014 году и прошел ежегодную проверку на пригодность к полетам в ноябре прошлого года.

Что мы знаем о жертвах?

Из 97 погибших в результате авиакатастрофы опознаны 19 человек.

По данным местных властей, второго пассажира, выжившего после крушения, зовут Зафар Масуд, он глава Банка Пенджаба.

Оба выживших находились в передней части самолета. Есть сообщения и о других выживших, но они пока не подтверждены.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что потрясен и глубоко опечален происшедшим. Он распорядился немедленно начать расследование катастрофы.

Недавние авиакатастрофы в Пакистане

Это не первая авиакатастрофа в Пакистане за последние годы. В 2010 году самолет авиакомпании Airblue разбился возле Исламабада. Погибли все 152 человека, находившиеся на борту.

В 2012 году "Боинг-737" авиакомпании Bhoja Air разбился на подлете к Равалпинди. Погибли 127 человек, из которых 6 были членами экипажа.

В 2016 году самолет "Пакистанских международных авиалиний" загорелся в полете. Погибли 47 человек.