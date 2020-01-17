Apple под давлением ЕС может отказаться от разъема Lightning

В ближайшее время в Европе должна решиться судьба шнура, который используется для зарядки и синхронизации с компьютером устройств Apple, например, iPhone или наушников AirPods.

В понедельник 13 января члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию принудить технологических гигантов разработать единый для всех устройств способ зарядки.

Компания Apple уже перестала использовать разъем Lightning на планшетах iPad 2019 года выпуска. Устройства на Android заряжаются с помощью кабелей USB-C и микро-USB.

Дата голосования европейских регуляторов еще не определена. Apple заявляет, что предлагаемые изменения будут сдерживать инновации и мешать пользователям.

Это правда случится?