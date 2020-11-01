Англия закрывается на замок. В странах ЕС вводятся жесткие ограничения

Власти европейских стран объявляют о новых локдаунах из-за очередной вспышки Covid-19.
В субботу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии, второй с начала эпидемии. Он вступит в силу в четверг.
С четверга в стране закрываются все магазины, кроме самых необходимых. Однако, в отличие от весеннего карантина, школы и университеты не прекращают работу.
После 2 декабря, пообещал премьер, ограничительные меры будут ослаблены и страна вернется к практике введения локальных ограничительных мер в зависимости от ситуации на местах.
Введенные Борисом Джонсоном меры относятся к Англии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои ограничительные меры по борьбе с эпидемией.
Общее количество зараженных в Великобритании превысило миллион человек.
По словам Джонсона, локдаун необходим, чтобы предотвратить "медицинскую и моральную катастрофу", к которой может привести коллапс системы здравоохранения.
Национальная система здравоохранения Великобритании опасается, что к Рождеству больницы будут настолько переполнены, что не смогут принимать новых пациентов.
Согласно официальным документам, с которыми ознакомились корреспонденты Би-би-си, уровень смертности от новой волны коронавируса может значительно превысить статистику прошедшей весны. Согласно некоторым исследованиям, уровень смертности от коронавируса может достичь 4 тыс. человек в день.
Бельгия
Правительство Бельгии объявило, что начиная с понедельника и как минимум до середины декабря все не жизненно важные предприятия обслуживания должны закрыться. Исключением остаются продовольственные магазины и аптеки.
С понедельника на улице или в парках и других общественных местах в Бельгии могут встречаться и проводить время вместе не более четырех человек.
В гости будет разрешено ходить лишь по одному, а супермаркетам будет приказано продавать лишь товары первой необходимости.
Бары и рестораны в стране закрыты, а осенние школьные каникулы продлены до 15 ноября.
В Бельгии остается в силе комендантский час, из дома можно выходить лишь в случае крайней необходимости.
Локдауны в Европе
Новые локдауны уже объявлены в Германии и во Франции.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу объявил в стране режим самоизоляции с 3 ноября, чтобы сдержать распространение коронавируса. Планируется, что новые меры продлятся до 30 ноября.
Со среды вступает в силу локдаун в 121 муниципалитете Португалии. Их жители смогут выходить из дома лишь на работу и по самым необходимым делам.
Страны Центральной и Восточной Европы оказались серьезно задеты новой вспышкой вируса.
Власти Польши ввели жесткие ограничения — митинги и массовые собрания отныне запрещены, почти все школы закрыты, а ресторанам и кафе разрешается лишь готовить пищу на вынос.
В Барселоне из-за запрета покидать город на выходные произошли столкновения протестующих с полицией.
Число зараженных Covid-19 резко возросло в Чехии, Словакии и Румынии.
А тем временем в США…
Тем временем президент США Дональд Трамп за несколько дней до выборов обрушился с резкой критикой на врачей и специалистов, пытающихся бороться с новой волной вируса.
Каждый день от коронавируса в Соединенных Штатах умирает около тысячи человек.
Трамп также заявил, что врачи зарабатывают больше, если их пациенты умирают от вируса, что не соответствует действительности.
На данный момент лишь Швеция не прибегает к местным или общенациональным локдаунам, несмотря на то, что смертность среди шведского населения растет. Соседние с Швецией страны закрыли свои границы для жителей этой страны.
ВОЗ о локдаунах
В октябре Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что прибегать к локдаунам следует лишь временно и в крайних обстоятельствах, так как это наносит серьезный ущерб здоровью населения и экономике.
ВОЗ признает, что локдауны могут быть необходимы, но лишь в экстремальных ситуациях, и замечает, что было бы лучше выявить возможные существующие недостатки в национальных системах здравоохранения.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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