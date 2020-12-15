Алексей Навальный: "Я возвращаюсь в Россию"

Алексей Навальный в эфире радио "Эхо Москвы" ответил на вопросы о расследовании, опубликованном накануне журналистами-расследователями и Фондом борьбы с коррупцией. Авторы расследования утверждают, что к отравлению Навального причастны высокопоставленные сотрудники и химики ФСБ.

Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн провели совместное расследование (прочитать про него можно здесь) и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые последовали за Алексеем Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где оппозиционный политик был предположительно отравлен "Новичком". Еще пять сотрудников, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела, и некоторые прилетели в Омск, где самолет с Навальным экстренно приземлился, когда политику стало плохо.

Теперь он рассказал о деталях и ответил на вопрос, как теперь собирается возвращаться в Россию, выдвинув обвинения в адрес высшего руководства страны.

В начале программы Навальный сказал, что чувствует себя нормально, "динамика, как говорят врачи, положительная". "Вылечусь — приеду", — пообещал политик.

На вопрос, какие чувства он испытывает, глядя на фотографии предполагаемых участников покушения на него, Навальный сказал: "Вообще никаких". "Я даже сам был разочарован", — усмехнулся он (оппозиционер выступал в радиоэфире в режиме видеосвязи).

Навальный рассказал, что купить личные данные, на основании которых расследователи пришли к выводу о том, что почти четыре года за ним следили, несложно. "Огромное число сайтов", по его словам, продают такие данные, на которых "не стоит пометка [сотрудник] ФСБ", и поэтому продавцы не знают, чьи данные продают. "Я не вижу никакой проблемы пользоваться этими данными", — сказал Навальный.

Он также заявил, что у него нет "ни малейших сомнений" в причастности Владимира Путина к тому, что стало предметом расследования.

"Мы видим операцию длинной почти четыре года", — сказал он. По его словам, в операции по предполагаемому отравлению были задействованы генералы: "Это была формальная операция… Представляете, сколько полицейских, подразделений ФСБ на местах!"

"Самый настоящий террористический акт" — так Навальный охарактеризовал подготовку к предполагаемому отравлению. "Решили меня убить, после того как я выдвинулся на выборы", — считает он. "Врачи, химики и оперативники" — так оппозиционер описал участников "операции".

То, что он выжил, это случайность, уверен Навальной, ведь "придумано-то [отравление] классно": если человек убит, то его уже нет, а если выжил — "даже ничего не было".

"Просто пилоты так быстро посадили самолет, — напомнил Навальный. — И пришедшие врачи сделали мне укол [атропина]".

"В полевых условиях это сделать тяжело", — продолжил оппозиционер, имея в виду изготовление яда не в лаборатории. Еще одна деталь — предполагаемые участники "операции" "работали через мессенджеры", поэтому их сложно было засечь.

Наконец ведущие спросили: как после такого расследование и обвинений в адрес ФСБ и Путина Навальный собирается возвращаться в Россию.

"Наверное, куплю билет, приеду в аэропорт и прилечу в Домодедово", — отшутился он. "Это не моя проблема, а проблема Путина", — добавил он. По мнению Навального, президент России в его лице борется с теми, кто борется с коррупцией. Таких в России миллионы, считает Навальный.

"Я возвращаюсь в Россию, — повторил он, — которая моя страна, где я пользуюсь большой поддержкой".

На вопрос, когда он возвращается, Навальный ответил: "Это вопрос к врачам".