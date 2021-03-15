15.03.2021, 14:40

10 лет войне в Сирии. 10 главных вопросов

 (3)
Ксения Гогитидзе
EST
Если война…
Демонстрация в Сирии
Демонстрация в СирииФото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency

Десять лет назад сирийцы вышли на улицы требовать демократии, но получили войну и разрушенную страну под властью прежнего авторитарного правителя. Конфликт, в который ввязались другие страны Ближнего Востока, Россия, Турция и Запад, перерос в острейший гуманитарный кризис современности. На поле боя сейчас затишье, но главный вопрос остался нерешенным: кто и как способен остановить превращение Сирии в Северную Корею на Ближнем Востоке?

К 10-летию конфликта Русская служба Би-би-си отвечает на 10 главных вопросов о том, как и почему случилась эта трагедия, какую роль сыграли в ней Россия и Запад, и чем это все может закончиться.

Если война…
Читайте также: