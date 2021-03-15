10 лет войне в Сирии. 10 главных вопросов

Десять лет назад сирийцы вышли на улицы требовать демократии, но получили войну и разрушенную страну под властью прежнего авторитарного правителя. Конфликт, в который ввязались другие страны Ближнего Востока, Россия, Турция и Запад, перерос в острейший гуманитарный кризис современности. На поле боя сейчас затишье, но главный вопрос остался нерешенным: кто и как способен остановить превращение Сирии в Северную Корею на Ближнем Востоке?
К 10-летию конфликта Русская служба Би-би-си отвечает на 10 главных вопросов о том, как и почему случилась эта трагедия, какую роль сыграли в ней Россия и Запад, и чем это все может закончиться.
- 1.Если война закончилась, то кто победил?
- 2.Если война продолжается, то почему?
- 3.Почему началась война?
- 4.Может ли конфликт разгореться вновь?
- 5.Каковы последствия?
- 6.Если боев нет, почему не возвращаются беженцы?
- 7.Какую роль сыграла Россия?
- 8.Кто помимо России определяет расклад сил в Сирии?
- 9.Поменяется ли что-то с приходом Байдена?
- 10.Что дальше? Какой будет Сирия через 5-10 лет?
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