27.09.2020, 11:20

Жители Эстонии подходят к покупке авто все более практично. Какое дополнительное оборудование они предпочитают?


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Жители Эстонии подходят к покупке авто все более практично. Какое дополнительное оборудование они предпочитают?
Toyota & Amserv

В последнее время жители Эстонии подходят к покупке автомобиля все более практично. Более того, даже дополнительное оборудование автомобиля выбирается особенно тщательно и осознанно. Что же пользуется наибольшим спросом и как сэкономить на подобных покупках? Об этом рассказывает руководитель бренда Toyota Маргус Ныммик.

Меньше "показухи", больше практичности


Вкусы и предпочтения людей меняются с годами, сейчас для покупателей автомобиль — практичный помощник, в котором приходится проводить довольно много времени. Если раньше почти не продавали внедорожники без дополнительных конструкций и фар впереди, то теперь ”кенгурятник” ставят довольно редко — очевидно, что вкусы изменились и массивные детали больше не в моде. Также нет необходимости в дополнительных фарах, потому что штатные источники света и так обладают весьма высоким качеством. Эффективные дополнительные LED-фары устанавливают те водители, которые часто ездят в темное или ночное время — это помогает ощутимо обезопасить такую езду.

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Чисто из практических соображений на большинство автомобилей сразу же покупают и брызговики, которые в нашем климате безусловно необходимы для защиты автомобиля. Также желательно и напольное покрытие для багажника. Жители нашей страны по-прежнему часто выезжают на дачи или живут в сельских домах, выезжают на природу и собирают ягоды и грибы. Это означает наличие в багажнике грязных сапог, ведер с грибами и ящиков с яблоками. Поэтому напольное покрытие поможет сохранить чистоту в багажном отделении.

Помимо легких вещей, эстоноземельцы часто перевозят и тяжелый багаж, и даже мебель. Те, кто часто загружает увесистые вещи в багажник, приобретают в автомобиль и защиту заднего бампера, чтобы избежать сильных царапин при загрузке багажа.

Все продавцы новых автомобилей стараются в процессе продажи выяснить, каков стиль жизни будущего автовладельца и его семьи, чтобы дополнительное оборудование автомобиля соответствовало этому и делало будничную жизнь проще.

Зима не за горами


Разумеется, самыми часто покупаемыми видами дополнительного снаряжения автомобиля являются зимняя резина и комплект зимних покрышек на дисках. Разумно сделать эту инвестицию сразу же при покупке автомобиля, поскольку в таком случае стоимость зимней резины будет включена в цену машины и при необходимости станет просто частью ежемесячных платежей. Выбор зимних покрышек зависит от предпочтений автовладельца и тех мест, где автомобиль больше всего используют. В городских условиях хорошо подходят разработанные для Скандинавии качественные ламельные покрышки, а для тех, кто ездит на машине за городом, по-прежнему лучшим выбором будет являться шипованная резина. Конечно же, стоит прислушиваться и к специалистам, потому что самая дешевая зимняя резина может подходить для Центральной Европы, и в наших условиях такие колеса будут малоэффективными или даже опасными.

Удобство и музыка


Сейчас время, когда смарт-приложения вторгаются в самые различные сферы жизни, и это не обошло стороной и автопроизводителей. При покупке автомобиля клиенты все чаще спрашивают о возможности сопряжения систем — можно ли в машине проигрывать музыку прямо с телефона, следить за движением через Waze или же искать пункт нахождения в Google Maps?

Когда дополнительное оборудование и различные смарт-решения для автомобилей впервые вышли на рынок, речь шла скорее о какой-то моде. На сегодня мы все убедились, что такие решения делают езду удобной и безопасной. Несмотря на то, есть ли в автомобиле навигация или нет, многие уже привыкли использовать Waze или что-то подобное, и если раньше нужно было смотреть на телефон, который лежал где-то на коленях или валялся около коробки передач, то теперь возможно всю информацию выводить на экран автомобиля. Сейчас автодилеры уже привыкли к тому, что среди первых трех вопросов клиента точно будет задан ”у этой машины есть CarPlay?”

Смартфон как продолжение автомобиля


Поскольку жизнь людей уже прочно связана со смартфоном, то и при покупке автомобиля люди интересуются, как с помощью смарт-устройства передать разные распоряжения своему железному коню. Одной из популярных функций является удаленный запуск автомобиля. Например, это позволяет через телефон начать прогрев машины зимой или охлаждение летом.

Все автопроизводители сегодня все больше времени и средств тратят на разработку различных платформ — например, у Toyota в Европе для этого есть отдельный торговый знак — KINTO, который и предназначен для мобильных решений и сопряжений.

В связи с жесткой политикой Европейского Союза, направленной на защиту личных данных, для автопроизводителей и разработчиков приложений является проблемой сбор данных и их обработка. Дело в том, что только так становится известно, где находится пользователь автомобиля, с какой скоростью он передвигается, это позволяет предложить клиентам более качественный опыт езды и услуги. Как потребители, мы ожидаем, с одной стороны, все более удобных услуг и по возможности максимально персонифицированный опыт езды, но с другой стороны мы не согласны отказываться от своей приватности. Куда придет эта дорога развития товаров и услуг, покажут, видимо, ближайшие годы.


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