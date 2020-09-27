Жители Эстонии подходят к покупке авто все более практично. Какое дополнительное оборудование они предпочитают?

Меньше "показухи", больше практичности



Вкусы и предпочтения людей меняются с годами, сейчас для покупателей автомобиль — практичный помощник, в котором приходится проводить довольно много времени. Если раньше почти не продавали внедорожники без дополнительных конструкций и фар впереди, то теперь ”кенгурятник” ставят довольно редко — очевидно, что вкусы изменились и массивные детали больше не в моде. Также нет необходимости в дополнительных фарах, потому что штатные источники света и так обладают весьма высоким качеством. Эффективные дополнительные LED-фары устанавливают те водители, которые часто ездят в темное или ночное время — это помогает ощутимо обезопасить такую езду.

Чисто из практических соображений на большинство автомобилей сразу же покупают и брызговики, которые в нашем климате безусловно необходимы для защиты автомобиля. Также желательно и напольное покрытие для багажника. Жители нашей страны по-прежнему часто выезжают на дачи или живут в сельских домах, выезжают на природу и собирают ягоды и грибы. Это означает наличие в багажнике грязных сапог, ведер с грибами и ящиков с яблоками. Поэтому напольное покрытие поможет сохранить чистоту в багажном отделении.

Помимо легких вещей, эстоноземельцы часто перевозят и тяжелый багаж, и даже мебель. Те, кто часто загружает увесистые вещи в багажник, приобретают в автомобиль и защиту заднего бампера, чтобы избежать сильных царапин при загрузке багажа.

Все продавцы новых автомобилей стараются в процессе продажи выяснить, каков стиль жизни будущего автовладельца и его семьи, чтобы дополнительное оборудование автомобиля соответствовало этому и делало будничную жизнь проще.

Зима не за горами



Разумеется, самыми часто покупаемыми видами дополнительного снаряжения автомобиля являются зимняя резина и комплект зимних покрышек на дисках. Разумно сделать эту инвестицию сразу же при покупке автомобиля, поскольку в таком случае стоимость зимней резины будет включена в цену машины и при необходимости станет просто частью ежемесячных платежей. Выбор зимних покрышек зависит от предпочтений автовладельца и тех мест, где автомобиль больше всего используют. В городских условиях хорошо подходят разработанные для Скандинавии качественные ламельные покрышки, а для тех, кто ездит на машине за городом, по-прежнему лучшим выбором будет являться шипованная резина. Конечно же, стоит прислушиваться и к специалистам, потому что самая дешевая зимняя резина может подходить для Центральной Европы, и в наших условиях такие колеса будут малоэффективными или даже опасными.

