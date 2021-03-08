Женщина за рулем — хуже мужчины?

Мужчины обожают быструю езду, а женщины не умеют парковаться. Это клише старо, как мир, и с давних пор является предметом сексистских шуточек - как, впрочем, и целый ряд других связанных с автоездой заезженных штампов, которые, судя по итогам проводимых серьезных исследований, ничего общего с действительностью не имеют.

Габариты, дизайн, цвет



Автомобиль испокон веков считается показателем статуса, силы и успешности мужчины. И чем внушительнее размеры транспортного средства, тем увереннее чувствует себя его владелец. Есть утверждения, что именно поэтому мужчины маленького роста зачастую предпочитают обзаводиться крупногабаритными автомобилями: дескать, таким образом они пытаются повысить собственную самооценку.

В определенной степени так оно и есть. Как пишет онлайн-издание Focus, большинство мужчин и в самом деле придают значение внешним данным автомобиля. Однако при выборе они обращают внимание, в первую очередь, отнюдь не на габариты. Абсолютным приоритетом тут является крутой дизайн. Если машина оригинально оформлена, она может быть и компактной.

Принято считать, что женщины тяготеют к автомобилям-малолитражкам, поскольку они бюджетные, не требуют больших расходов, для них проще найти парковку. А еще для автолюбительниц якобы очень важную роль играет цвет: ну, вроде как "авто надо подбирать под помаду". Однако вопреки распространенному мнению, при покупке автомашины среднестатистическую женщину прежде всего интересует не размер и цвет, а надежность и безопасность машины. А второй по значимости критерий - легкость управления и комфортабельность салона. Еще в списке непременных "наворотов" - сиденье с интегрированным в него массажером, автоматическая коробка передач, подушки безопасности, кондиционер, парковочный ассистент, пишет онлайн-издание Focus.

Скорость езды



Представители сильного пола обожают быструю езду. И при выборе нового автомобиля для них чрезвычайно важны такие параметры, как большое количество лошадиных сил. Иными словами, чем спортивнее и быстрее авто, тем лучше. Стоит ли говорить о том, что верхние строчки в списке предпочтений мужчин занимают такие марки, как Porsche и Jaguar. А вот женщины якобы ездят медленно. Так ли это?