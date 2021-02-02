02.02.2021, 12:50

Замена дисков и шин может обойтись в сотни евро. Кто возместит ущерб от дорожных выбоин?


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Tänavaaugud Tallinnas 21.03.2019
Tänavaaugud Tallinnas 21.03.2019Foto: Andres Putting

Плохие погодные условия и появившиеся из-под стаявшего снега выбоины становятся немалой проблемой для водителей. По опыту страховой компании ERGO, замена дисков и шин может обойтись в сотни евро. Но когда потребовать возмещения ущерба, и кто возмещает подобный ущерб — страховая компания или местное самоуправление?

Согласно Строительному кодексу, состояние дороги должно обеспечивать безопасность дорожного движения. Если она не обеспечивается, владелец дороги обязан отметить опасные места дорожными знаками, ограничить движение или перекрыть дорогу. Если этого не сделано, и в то же время транспортное средство получает повреждения во время движения, в соответствии с законом владелец дороги обязан возместить ущерб.

Тем не менее, одна лишь установка дорожного знака не освобождает владельца дороги от ответственности. Так, предъявить требование о возмещении ущерба в некоторых случаях можно даже в том случае, если владелец дороги проинформировал участников дорожного движения о плохих дорожных условиях, но ненадлежащим образом.

”Предъявить требование имеет смысл, если дорога не соответствует требованиям к состоянию дороги, установленным распоряжением министра экономики и инфраструктуры, а владелец дороги не перекрыл ее или не ограничил движение по ней. Например, выбоина диаметром более 20 см и глубиной более 5 см должна быть обозначена дорожным знаком. Знака ”Неровная дорога” может быть недостаточно, если на дороге появились дальнейшие повреждения из-за погодных условий, и владельцу дороги следовало значительно ограничить скорость дорожного движения”, — пояснил руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет.

Страхование каско — самый быстрый способ получить компенсацию


Если автомобиль проехал по выбоине, быстрее всего получить компенсацию можно, обратившись в страховую компанию, но только в том случае, если у вас есть действующий договор страхования каско на транспортное средство.

”В рамках страхования каско компенсацию можно получить даже в том случае, если выбоина отмечена надлежащим образом. Однако нужно помнить, что при ремонте автомобиля водителю придется внести оговоренную сумму собственной ответственности. Но, если на место аварии была вызвана полиция, и все документы оформлены правильно, сумму собственно ответственности можно взыскать с владельца дороги. Следует обратиться к владельцу дороги с требованием о возмещении ущерба, даже если у вас нет страхования каско, потому что обязательное автострахование не покрывает ущерб, полученный из-за того, что автомобиль проехал по выбоине”, — рассказал Кальвет.

Факт аварии следует правильно зафиксировать на месте происшествия


Для того, чтобы подать заявку о возмещении ущерба в рамках страхования каско, нужно прямо на месте происшествия позвонить в страховую компанию и следовать полученным там инструкциям. Но взыскание всей всю суммы компенсации или суммы собственной ответственности с владельца дороги может оказаться долгим и сложным процессом.

”Для этого почти всегда требуется, чтобы авария была зафиксирована полицией, а документация была правильно оформлена. Присутствие полиции также требуется для того, чтобы зафиксировать место происшествия –- например, при отсутствии дорожного знака, предупреждающего о плохих дорожных условиях, или если выбоина кажется подозрительно крупной, несмотря на наличие дорожного знака. Если место и причины аварии не зафиксированы надлежащим образом, владелец дороги может утверждать, что водитель сам виноват в аварии, или что автомобиль получил повреждения не на принадлежащей ему улице”, — сказал Кальвет.

Что делать дальше?


После того, как выяснится сумма стоимости ремонта и прочих расходов, нужно отправить требование о возмещении вместе с доказательным материалом владельцу дороги. ”Иногда решения удается достичь быстро, а иногда производство затягивается. В худшем случае приходится обращаться и в суд, но следует учитывать, что это может обойтись дороже, чем сумма ущерба. Обычно проще и быстрее прийти к консенсусу по поводу возмещения ущерба в ходе обычных переговоров”, — объяснил Кальвет.

Он добавил, что те, у кого заключен договор о страховании расходов на правовую помощь, находятся в более выгодном положении. ”Например, к нам обратился клиент, у которого из-за плохого состояния дороги были повреждены шины. Этот человек правильно зафиксировал происшествие и сам обратился в департамент, отвечающий за содержание дороги, с требованием о возмещении ущерба, но его требование не было удовлетворено. В первую очередь при помощи юриста из отдела страхования расходов на правовую помощь было составлено новое требование о возмещении ущерба и представлены все доказательства, но, поскольку к соглашению прийти не удалось, спор продолжился в уездном суде и окружном суде. В обоих случаях суд решил, что компенсация должна быть выплачена, а ответчику также пришлось покрыть все судебные расходы. Это хороший пример того, как далеко можно пойти в защите своих прав, если вы этого хотите и не боитесь, поскольку финансовое обеспечение вам гарантировано”, — добавил руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет.

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