Замена дисков и шин может обойтись в сотни евро. Кто возместит ущерб от дорожных выбоин?

Согласно Строительному кодексу, состояние дороги должно обеспечивать безопасность дорожного движения. Если она не обеспечивается, владелец дороги обязан отметить опасные места дорожными знаками, ограничить движение или перекрыть дорогу. Если этого не сделано, и в то же время транспортное средство получает повреждения во время движения, в соответствии с законом владелец дороги обязан возместить ущерб.

Тем не менее, одна лишь установка дорожного знака не освобождает владельца дороги от ответственности. Так, предъявить требование о возмещении ущерба в некоторых случаях можно даже в том случае, если владелец дороги проинформировал участников дорожного движения о плохих дорожных условиях, но ненадлежащим образом.

”Предъявить требование имеет смысл, если дорога не соответствует требованиям к состоянию дороги, установленным распоряжением министра экономики и инфраструктуры, а владелец дороги не перекрыл ее или не ограничил движение по ней. Например, выбоина диаметром более 20 см и глубиной более 5 см должна быть обозначена дорожным знаком. Знака ”Неровная дорога” может быть недостаточно, если на дороге появились дальнейшие повреждения из-за погодных условий, и владельцу дороги следовало значительно ограничить скорость дорожного движения”, — пояснил руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет.

Страхование каско — самый быстрый способ получить компенсацию



Если автомобиль проехал по выбоине, быстрее всего получить компенсацию можно, обратившись в страховую компанию, но только в том случае, если у вас есть действующий договор страхования каско на транспортное средство.

”В рамках страхования каско компенсацию можно получить даже в том случае, если выбоина отмечена надлежащим образом. Однако нужно помнить, что при ремонте автомобиля водителю придется внести оговоренную сумму собственной ответственности. Но, если на место аварии была вызвана полиция, и все документы оформлены правильно, сумму собственно ответственности можно взыскать с владельца дороги. Следует обратиться к владельцу дороги с требованием о возмещении ущерба, даже если у вас нет страхования каско, потому что обязательное автострахование не покрывает ущерб, полученный из-за того, что автомобиль проехал по выбоине”, — рассказал Кальвет.