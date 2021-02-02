Замена дисков и шин может обойтись в сотни евро. Кто возместит ущерб от дорожных выбоин?

Факт аварии следует правильно зафиксировать на месте происшествия
Для того, чтобы подать заявку о возмещении ущерба в рамках страхования каско, нужно прямо на месте происшествия позвонить в страховую компанию и следовать полученным там инструкциям. Но взыскание всей всю суммы компенсации или суммы собственной ответственности с владельца дороги может оказаться долгим и сложным процессом.
”Для этого почти всегда требуется, чтобы авария была зафиксирована полицией, а документация была правильно оформлена. Присутствие полиции также требуется для того, чтобы зафиксировать место происшествия –- например, при отсутствии дорожного знака, предупреждающего о плохих дорожных условиях, или если выбоина кажется подозрительно крупной, несмотря на наличие дорожного знака. Если место и причины аварии не зафиксированы надлежащим образом, владелец дороги может утверждать, что водитель сам виноват в аварии, или что автомобиль получил повреждения не на принадлежащей ему улице”, — сказал Кальвет.
Что делать дальше?
После того, как выяснится сумма стоимости ремонта и прочих расходов, нужно отправить требование о возмещении вместе с доказательным материалом владельцу дороги. ”Иногда решения удается достичь быстро, а иногда производство затягивается. В худшем случае приходится обращаться и в суд, но следует учитывать, что это может обойтись дороже, чем сумма ущерба. Обычно проще и быстрее прийти к консенсусу по поводу возмещения ущерба в ходе обычных переговоров”, — объяснил Кальвет.
Он добавил, что те, у кого заключен договор о страховании расходов на правовую помощь, находятся в более выгодном положении. ”Например, к нам обратился клиент, у которого из-за плохого состояния дороги были повреждены шины. Этот человек правильно зафиксировал происшествие и сам обратился в департамент, отвечающий за содержание дороги, с требованием о возмещении ущерба, но его требование не было удовлетворено. В первую очередь при помощи юриста из отдела страхования расходов на правовую помощь было составлено новое требование о возмещении ущерба и представлены все доказательства, но, поскольку к соглашению прийти не удалось, спор продолжился в уездном суде и окружном суде. В обоих случаях суд решил, что компенсация должна быть выплачена, а ответчику также пришлось покрыть все судебные расходы. Это хороший пример того, как далеко можно пойти в защите своих прав, если вы этого хотите и не боитесь, поскольку финансовое обеспечение вам гарантировано”, — добавил руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет.
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