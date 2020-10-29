Юристы: некоторые жители Эстонии имеют право на компенсацию за свой автомобиль

В США, например, Volkswagen уже выплатил компенсаций в размере 15 миллиардов долларов, а Audi — почти 6 миллиардов долларов. Эстонские автовладельцы теперь могут с помощью робота проверить, не установлено ли в их автомобиле мошенническое программное обеспечение и насколько крупный иск о возмещении ущерба можно предъявить производителю автомобилей. Компенсация может быть востребована как за новые, так и за подержанные автомобили. Мошенничество затрагивает не только Volkswagen, но и Skoda, Audi, Mercedes-Benz, BMW и многие другие марки автомобилей.

Несмотря на то, что дизельный скандал Volkswagen длится уже много лет, в Эстонии о нем говорилось немного. Собственники транспортных средств, являющихся носителями мошеннического программного обеспечения, не знают, что купленные ими автомобили могут в один миг не пройти осмотр и их использование может стать незаконным. Также в Эстонии не говорилось о том, что автовладельцы могут потребовать назад свои деньги за автомобили с мошенническим программным обеспечением.

Для того, чтобы обратить внимание на самое большое корпоративное мошенничество современности и осведомить людей об их праве требования, HUGO.legal в сотрудничестве с адвокатским бюро Klauberg Baltics разработали правового робота Dieselgate. Посредством правового робота у пользователя есть возможность узнать, использовано ли мошенническое программное обеспечение в отношении его автомобиля и какую сумму можно потребовать у автопроизводителя.

Величина требования зависит от стоимости автомобиля и пройденного километража.

Следует подчеркнуть, что компенсацию можно потребовать как за новые, так и за подержанные транспортные средства. Предположим, что лицо приобрело в Эстонии в 2015 году новую Ауди Q7, стоившую 75 000 евро и к сегодняшнему дню автомобиль проехал 75 000 км. Введя эти данные в чат-робот HUGO.legal Dieselgate, в результате получим, что у автовладельца может быть требование к автопроизводителю в размере 52 500 евро. В качестве второго примера возьмем очень популярный в Эстонии WV Passat с дизельным мотором, стоимостью 30 000 евро и пробегом 60 000 км. Чат-робот HUGO даст ответ, что размером требования к автопроизводителю может быть 22 800 евро. В обоих примерах размер требования превышает среднюю стоимость указанных автомобилей на вторичном рынке, которая может еще больше снизиться в связи с предстоящим в скором времени решением Европейского Суда.