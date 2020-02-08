08.02.2020, 08:00

"Я сказала, что не работают ремни безопасности, а водитель назвал меня овцой". Читательница RusDelfi жалуется на такси

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Taksod lennujaamas
Taksod lennujaamasFoto: Karin Kaljuläte

В редакцию RusDelfi пожаловалась читательница, у которой произошел конфликт с водителем такси компании Amigo из-за неработающих ремней безопасности.

"Обычно заказываю через приложения, но вчера телефон был разряжен, пришлось по старинке, — пишет читательница. — Я села в машину. Он тронулся. Уже нарушение трогаться с места, пока пассажир не пристегнется, но так делают все повально, что поделать. Оказалось, что сзади не работал ни один ремень. Справа его не было в принципе. По середине не работало крепление для ремня. Слева он был полностью вытащен и толку от него было как от бельевой веревки".

По словам читательницы, доводы водителя на замечание свелись к следующему:
- все мы под богом ходим;
- краш-тесты не смотрел и не думает, что следует;
- у него стаж вождения с 13 лет;
- законы для того, чтобы их нарушать;
- его задача как водителя — реагировать на аварийные ситуации;
- если сбоку врежется другое транспортное средство, меня ремень по любому не спасет;

"Когда я ему сказала, что позвоню в его фирму и расскажу про ремни, вышла из машины и пошла вперед, он вышел и на всю улицу крикнул, "Давай, звони, овца!", — подытожила читательница.

Корреспондент RusDelfi обратился к администрации Amigo Takso за комментарием.

"Мы в курсе этого неприятного инцидента и уже приняли все необходимые меры. Водитель был заблокирован в нашей системе, как только к нам поступила жалоба. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у него действительно не работал один ремень безопасности на заднем сиденье, а у другого был неисправен натяжитель и он плохо сматывался. По словам водителя, предыдущий клиент в спешке бросил этот ремень в размотанном и скрученном состоянии. Остальные ремни были полностью исправны", - ответил нам представитель администрации компании по имени Игорь.

По его заверению, дефект устранят, после чего водитель напишет объяснительную. Компания приносит свои извинения.

Редакция RusDelfi напоминает, что ремни безопасности являются обязательными для всех пассажиров и такси не исключение. Каждый автомобиль такси обязан проходить техосмотр раз в год. Таксист несет прямую ответственность за состояние своего автомобиля и за безопасность клиентов.

А в чем разница между попавшими в аварию пристегнутыми и непристегнутыми пассажирами, лучше всего иллюстрирует видео этого краш-теста.

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