"Я сказала, что не работают ремни безопасности, а водитель назвал меня овцой". Читательница RusDelfi жалуется на такси

"Обычно заказываю через приложения, но вчера телефон был разряжен, пришлось по старинке, — пишет читательница. — Я села в машину. Он тронулся. Уже нарушение трогаться с места, пока пассажир не пристегнется, но так делают все повально, что поделать. Оказалось, что сзади не работал ни один ремень. Справа его не было в принципе. По середине не работало крепление для ремня. Слева он был полностью вытащен и толку от него было как от бельевой веревки".

По словам читательницы, доводы водителя на замечание свелись к следующему:

- все мы под богом ходим;

- краш-тесты не смотрел и не думает, что следует;

- у него стаж вождения с 13 лет;

- законы для того, чтобы их нарушать;

- его задача как водителя — реагировать на аварийные ситуации;

- если сбоку врежется другое транспортное средство, меня ремень по любому не спасет;

"Когда я ему сказала, что позвоню в его фирму и расскажу про ремни, вышла из машины и пошла вперед, он вышел и на всю улицу крикнул, "Давай, звони, овца!", — подытожила читательница.

Корреспондент RusDelfi обратился к администрации Amigo Takso за комментарием.

"Мы в курсе этого неприятного инцидента и уже приняли все необходимые меры. Водитель был заблокирован в нашей системе, как только к нам поступила жалоба. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у него действительно не работал один ремень безопасности на заднем сиденье, а у другого был неисправен натяжитель и он плохо сматывался. По словам водителя, предыдущий клиент в спешке бросил этот ремень в размотанном и скрученном состоянии. Остальные ремни были полностью исправны", - ответил нам представитель администрации компании по имени Игорь.

По его заверению, дефект устранят, после чего водитель напишет объяснительную. Компания приносит свои извинения.