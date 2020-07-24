24.07.2020, 07:30

Вы собрались привести автомобиль в порядок? Советами делится эстонский эксперт


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Foto on illustratiivneFoto: Taavi Sepp

Отложенное весной из-за чрезвычайного положения обслуживание автомобиля до сих пор не сделано? Эта ситуация знакома многим автовладельцам, которые теперь хотят быстро решить этот вопрос. Самый простой вариант — принять предложение первой же автомастерской, особенно если цена выгодная и срок работ небольшой. Но какие риски нужно учитывать в случае предложения обслуживания и ремонта, и за чем стоит следить после этих работ — на эту тему советами делится руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала.

Разные автомарки, разные требования

По словам Аасала, часто люди просто не знают, что у каждого автопроизводителя предусмотрены обязательные работы и контрольные процедуры, которые необходимо проходить во время осмотра. ”Нет ничего странного в том, что автовладельцы про это не думают, но от этого знания есть польза”. Аасала говорит о том, что, разумеется, почти во всех представительствах автодилеров и в автомастерских проводят основные работы — например, замена масла и фильтров, проверка тормозов и рулевых наконечников, и т.д. ”Ошибаются в применении инструкций по обслуживанию, которые предусмотрены для нашего региона. Обслуживание зависит от пробега и периода использования — что большинство автовладельцев знают. Но все же часто вне программы обслуживания остаются важные работы — например, в наших климатических условиях при каждом обслуживании стоит чистить и смазывать тормоза, чтобы они были работоспособны и их не заклинило бы от ржавчины. Иногда без замены остаются свечи зажигания, в результате чего автомобиль трудно запускается, мотор работает не стабильно и растет расход топлива”. Также, по словам Аасала, иногда в мастерской делается больше, чем необходимо — например, меняются фильтры, которые еще не отработали свой ресурс.

Не соглашайтесь только из-за цены — спрашивайте обзор работ

Согласно данным Департамента шоссейных дорог, в Эстонии сейчас более 800 000 автомобилей. По оценке руководителя послепродажного обслуживания Amserv, для небольшой Эстонии эта цифра удивительно большая, поэтому и появляется немало автомастерских и гаражей, качество работ в которых в целом, увы, не очень. ”Все же происходит так, что после дешевого обслуживания автовладелец обращается к другому мастеру, поскольку та же проблема никуда не пропала и снова проявляется или же у машины стала заметна какая-то новая поломка”.

”Также большой проблемой является то, что многие автомастерские не разъясняют своим клиентам до начала работ то, что проверяется, регулируется и какие ремонтные работы планируются. Ведь только имея эти данные, можно действительно сравнить цены и объем работ — например, в предварительном перечне работ нет замены свечей зажигания, что, конечно, сэкономит около сотни евро на обслуживании, но позже может выяснится, что все же замены была необходима. Так что придется за короткий промежуток времени дважды съездить в автомастерскую”.

Аасала добавляет, что клиент не всегда может точно определить производителя запчастей и насколько они подходят к автомобилю. ”Клиент ожидает, что мастерская компетентна для обслуживания и ремонта его автомобиля — к сожалению, есть случаи, когда по незнанию устанавливаются неподходящие запчасти или же заливают не то масло в мотор или в коробку передач, потому что у механика и автомастерской нет инструкций по обслуживанию данной модели, которые получают сертифицированные мастерские. Разумеется, клиенту это непросто проверить, но всегда можно спросить перечень сделанных работ”. Руководитель послепродажного обслуживания Amserv добавляет, что у разных автодилеров есть четкие правила, согласно которым клиент получает ясный рапорт проведенного контроля, регулировки и работ по обслуживанию — например, это может быть заполненный механиком контрольный лист, с которым клиент может познакомиться и при желании забрать с собой. ”Примеры различны, но все же часто наши клиенты жалуются на то, что о сделанных работах в ходе ремонта в каком-то гараже они получают быстрый обзор только на словах и никаких документов кроме счета, которые могли бы подтвердить все проделанные работы по обслуживанию и замененные запчасти”.

По словам Аасала, как и во многих других сферах, в секторе послепродажного обслуживания потихоньку возникают онлайн-порталы — например, Wisedrive — где представлены разные автомастерские и где владелец или администратор этого портала осуществляет определенный контроль качества тех мастерских, которые выставляют на нем свои данные. Также Аасала считает позитивным моментом возможность для публичного отзыва и комментария со стороны клиентов. ”Это точно делает сектор и предлагаемые услуги более прозрачными, а также помогает повысить осведомленность клиентов”.

О гарантии

В завершении Аасала подчеркивает, что у клиента есть право выбирать, где осуществлять обслуживание своего автомобиля — это не отменяет действующей гарантии. Но при этом необходимо помнить о том, что если регулярные обслуживания не сделаны в представительстве этой автомарки, то клиенту необходимо доказать, что обслуживание было сделано согласно предписаниям автопроизводителя. Это означает, что придерживались действующей программы обслуживания и при выполнении работ были использованы подходящие и сертифицированные для данной модели масла, а запчасти имели то же качество, что и оригинальные изделия.

”Также для сохранения гарантии от коррозии необходим контроль во время обслуживания, что подтверждается контрольным листом”, — добавляет Аасала. ”В случае, если клиент сам или автомастерская своей работой наносит явный ущерб машине, то возможно ее нельзя будет отремонтировать по гарантии. Например, лампочка передней фары установлена неправильно, что портит рефлектор. Также это могут быть ошибки при установке дополнительного оборудования — например, неподходящая розетка для прицепа может спровоцировать короткое замыкание и плавку проводов или же шумоизоляция, установленная в колесные арки, отрывается и попадает в воздухозаборник, в результате чего автомобиль теряет мощность”. В практике руководителя послепродажного обслуживания Amserv были случаи, которые заканчивались гораздо печальнее — провода плавились, что приводило к возгоранию машины, а при забивании воздухозаборника ломался двигатель.

Поскольку все больше людей предпочитают гибридные автомобили, то Аасала советует такие машины обслуживать и ремонтировать только в представительствах данной автомарки. ”Автомобиль с гибридным приводом требует других технологий и знаний, и для всех будет безопаснее, если такие машины будут обслуживать прошедшие обучения специалисты данного автобренда. Если такой автомобиль обслуживается где-то на стороне, то это автоматически прекращает гарантию на гибридные компоненты — в том числе и на аккумулятор”, — говорит руководитель послепродажного обслуживания Amserv.

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