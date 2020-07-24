Вы собрались привести автомобиль в порядок? Советами делится эстонский эксперт

Разные автомарки, разные требования

По словам Аасала, часто люди просто не знают, что у каждого автопроизводителя предусмотрены обязательные работы и контрольные процедуры, которые необходимо проходить во время осмотра. ”Нет ничего странного в том, что автовладельцы про это не думают, но от этого знания есть польза”. Аасала говорит о том, что, разумеется, почти во всех представительствах автодилеров и в автомастерских проводят основные работы — например, замена масла и фильтров, проверка тормозов и рулевых наконечников, и т.д. ”Ошибаются в применении инструкций по обслуживанию, которые предусмотрены для нашего региона. Обслуживание зависит от пробега и периода использования — что большинство автовладельцев знают. Но все же часто вне программы обслуживания остаются важные работы — например, в наших климатических условиях при каждом обслуживании стоит чистить и смазывать тормоза, чтобы они были работоспособны и их не заклинило бы от ржавчины. Иногда без замены остаются свечи зажигания, в результате чего автомобиль трудно запускается, мотор работает не стабильно и растет расход топлива”. Также, по словам Аасала, иногда в мастерской делается больше, чем необходимо — например, меняются фильтры, которые еще не отработали свой ресурс.

Не соглашайтесь только из-за цены — спрашивайте обзор работ

Согласно данным Департамента шоссейных дорог, в Эстонии сейчас более 800 000 автомобилей. По оценке руководителя послепродажного обслуживания Amserv, для небольшой Эстонии эта цифра удивительно большая, поэтому и появляется немало автомастерских и гаражей, качество работ в которых в целом, увы, не очень. ”Все же происходит так, что после дешевого обслуживания автовладелец обращается к другому мастеру, поскольку та же проблема никуда не пропала и снова проявляется или же у машины стала заметна какая-то новая поломка”.

”Также большой проблемой является то, что многие автомастерские не разъясняют своим клиентам до начала работ то, что проверяется, регулируется и какие ремонтные работы планируются. Ведь только имея эти данные, можно действительно сравнить цены и объем работ — например, в предварительном перечне работ нет замены свечей зажигания, что, конечно, сэкономит около сотни евро на обслуживании, но позже может выяснится, что все же замены была необходима. Так что придется за короткий промежуток времени дважды съездить в автомастерскую”.