02.03.2021, 21:09

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили


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Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили
Photo by Erik Mclean from Pexels

Шведская Volvo Cars сообщила, что планирует к 2030 году выпускать только электромобили и стать лидером этого рынка. К этому сроку компания постепенно выведет из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды, сообщает INTERFAX.RU.

Переход к полностью электрическим автомобилям является частью климатического плана Volvo, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла машины.

Компания ожидает, что что спрос на электромобили будет расти за счет быстрого расширения инфраструктуры доступных высококачественных зарядных станций, а также изменений в законодательстве и что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжит сокращение.

Volvo также объявила, что скоро планирует выпустить совершенно новое семейство электромобилей, купить которые можно будет только онлайн.

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"Чтобы оставаться успешными, мы должны демонстрировать рост прибыли. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее — в электричество и в онлайн", — заявил гендиректор компании Хокан Самуэльссон.

В 2020 году году Volvo начала продажи первого полностью электрического автомобиля XC40 Recharge. 2 марта 2021 года компания представит второго представителя этой серии.

К 2025 году планируется, что 50% от глобальных продаж Volvo Cars придется на электромобили, остальное — на гибриды.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает около 40 000 сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo Cars в 2010 году.

Глобальные продажи шведской компании в 2020 году составили 661 713 автомобилей, это на 6,2% меньше, чем годом ранее.

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