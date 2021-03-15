Водитель, помни! Перенос техосмотра может сделать движение опасным

Руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала пояснил, что авторемонтные мастерские и находящиеся при них пункты техосмотра предприятия опираясь на опыт прошлой весны используют дополнительные меры для обеспечения безопасного обслуживания, чтобы все необходимые техосмотры могли быть проведены и в период распространения вируса.

”Мы делаем все для того, чтобы люди не испытывали бы страха перед тем, как отправиться на техосмотр и знали, что могут пройти его безопасно без угрозы своему здоровью. Наша общая цель и ответственность заключается в обеспечении того, чтобы техосмотры не переносились бы и на дорогах не оказались бы автомобили, не отвечающие техническим требованиям, что может сделать движение небезопасным”, — пояснил Аасала.

Для того, чтобы автовладельцы могли безопасно отправить свой автомобиль на техосмотр, есть возможность, по словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, забронировать для этого точное время в самообслуживании, по телефону или э-почте и отправляться на место к назначенному времени, чтобы не ждать в зале обслуживания клиентов. ”В случае болезни или изоляции предварительно оговоренное время можно, разумеется, изменить”, — отмечает Аасала.

Автовладельцев просят по возможности не оставаться на время проведения работ в зале ожидания, но если другого варианта нет, то в помещении, по словам Аасала, все организовано так, чтобы физический контакт с другими людьми был минимальным. ”Мы следим за требованием о 25% наполняемости и просим, чтобы владельцы машин приезжали бы на техосмотр в одиночку”. Он добавил, что на месте также доступны средства индивидуальной защиты и дезинфекторы.

”Реорганизации и дополнительные меры безопасности необходимы, потому что ежемесячно в Эстонии техосмотры проходят тысячи автомобилей. Только в послепродажном обслуживании Amserv в Таллинне, Пярну, Тарту, Пайде и Вильянди техосмотр ежегодно проходят порядка 21 000 автомобиля”, — рассказывает Аасала и добавляет, что в Эстонии в среднем 16% автомобилей отправляют на повторный осмотр по причине существенных недостатков.