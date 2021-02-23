23.02.2021, 12:30

Водитель, помни! Холода могут ухудшить работу тормозов


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Talvine tee
Talvine teeFoto: Madis Veltman

Более сложные дорожные условия при минусовых температурах или же трудно запускаемый автомобиль являются для автовладельцев известными проблемами. Но часто они не знают о том, что непроверенная в течение пары лет тормозная жидкость может при низких температурах загустеть из-за лишней влаги, что делает торможение и езду опасными.

Если автомобиль обслуживается регулярно — то есть в соответствии с рекомендациями автопроизводителя — то для беспокойства нет причин и тормоза в общем случае должны быть в порядке. Но если автовладелец не уверен, когда в последний раз менялась тормозная жидкость или же ее уровень влажности превышает 3%, то для обеспечения безопасной езды стоит эту жидкость поменять.

”У большинства автомобилей используется гигроскопическая тормозная жидкость DOT-4, которая связывает влажность. Но если жидкость не менялась в течение двух лет, то велика вероятность того, что она впитала в себя столько влажности, что при минусовой температуре может загустевать и значительно ухудшать торможение”, — поясняет руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала и добавляет, что из-за влажности в тормозной жидкости может возникать коррозия, что в свою очередь может привести к блокировки тормозных колодок в суппорте.

Если излишняя влажность в тормозной жидкости и коррозия могут наносить ущерб тормозной системе изнутри, то, по словам Аасала, коррозия может влиять на тормоза и снаружи по причине нашего зимнего ухода за дорогами. ”Если соль вместе с влагой попадает на движущиеся металлические поверхности тормозной системы, то из-за коррозии они блокируются и не могут свободно работать”, — поясняет он. Это означает, что при торможении тормозные колодки не прижимается к тормозному диску или наоборот — при отпускании педали тормоза тормозные колодки постоянно зажимают диск — то есть тормоз постоянно работает, и в результате колодки и диски перегреваются и изнашиваются.

Минусовые температуры преподносят, по словам Аасала, проблемы и тем автомобилям, чей стояночный тормоз управляется тросами. ”Если какой-то трос поврежден и внутрь механизма попадает влага, то при обледенении трос не может двигаться свободно и тормоз блокируется. В результате снова перегрев и изнашивание”, — рассказывает он.

Опасность реальна и для автомобилей с небольшим пробегом


По словам Аасала, для обеспечения безопасной езды стоит предотвращать возможные проблемы. ”Раз в год необходимо осматривать тормоза у специалиста. Это точно необходимо и тем автомобилям, чей пробег за год не превышает 15 000 км, потому что стоящая машина может влиять на тормоза даже хуже, чем постоянно ездящая”, — подчеркивает он.

В целом тормоза проверяются при каждом обслуживании и тормозную жидкость меняют исходя из рекомендаций автопроизводителя — учитывая пробег или же интервал обслуживания. Грамотные специалисты обратят внимание на проблемы с тормозной системой и во время замены покрышек. Также проверка эффективности тормозов входит в техосмотр. ”Но если автовладелец при торможении слышит посторонний шум, то это также может указывать на износ тормозов — так что при первой возможности нужно обратиться в автосервис”, — поясняет Аасала.

При ремонте тормозов стоит, по словам Аасала, выбирать оригинальные запчасти с проверенным качеством, которые изготовлены из правильных материалов и обеспечивают необходимый коэффициент трения, чтобы суметь остановить автомобиль данной массы. ”Увы, но не все запчасти для тормозов отвечают этим стандартам и это означает, что тормозной путь может быть гораздо длиннее предусмотренного”, — добавляет Аасала.

Также, по его словам, в авторемонтные мастерские реже попадают владельцы гибридов, потому что тормоза таких автомобилей нужно менять реже. ”Помимо сохранения энергии и повторного ее применения, владельцы гибридных автомобилей могут сэкономить и на замене запчастей тормозной системы”, — отмечает Аасала. ”Поскольку большую часть торможения гибридов выполняет электромотор, то соответственно тормозные колодки и диски изнашиваются медленнее”.

Признаки, указывающие на проблемы с тормозами


По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, важно, чтобы автовладелец сам визуально проверял тормоза — есть ли ржавчина на рабочих поверхностях и не становится ли заржавевшая кайма диска выше самой поверхности диска. ”Если у машины литой диск становится синеватым, то вероятна блокировка тормоза и разумно обратиться в автосервис для его контроля”, — рекомендует он.

Сломанная тормозная система дает о себе знать, по словам Аасала, если после запуска машины педаль тормоза т.с. проваливается. Это может означать, например, наличие воздуха в тормозной системе, который возник из-за кипения и испарения влаги, содержащийся в тормозной жидкости. Также причиной может быть утечка или низкий уровень жидкости. ”В таком случае на приборной панели должен загореться предупреждающий значок, на что нужно сразу реагировать”, — подчеркивает он.

Автомобиль с нормально работающими тормозами поддерживает педаль тормоза в нормальном положении и при нажатии на нее не будет требоваться больших усилий. ”Признаком опасности может быть и то, если тормоз начинается схватываться только до нажатия педали в пол. Это может быть вызвано износом колодок и дисков, вибрацией из-за заржавевшего металла или же причина в износе и расшатывании подшипника ступицы, что приводит к износу тормозных колодок и искривлению диска”, — описывает руководитель послепродажного обслуживания Amserv.

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