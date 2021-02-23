Водитель, помни! Холода могут ухудшить работу тормозов

Если автомобиль обслуживается регулярно — то есть в соответствии с рекомендациями автопроизводителя — то для беспокойства нет причин и тормоза в общем случае должны быть в порядке. Но если автовладелец не уверен, когда в последний раз менялась тормозная жидкость или же ее уровень влажности превышает 3%, то для обеспечения безопасной езды стоит эту жидкость поменять.

”У большинства автомобилей используется гигроскопическая тормозная жидкость DOT-4, которая связывает влажность. Но если жидкость не менялась в течение двух лет, то велика вероятность того, что она впитала в себя столько влажности, что при минусовой температуре может загустевать и значительно ухудшать торможение”, — поясняет руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала и добавляет, что из-за влажности в тормозной жидкости может возникать коррозия, что в свою очередь может привести к блокировки тормозных колодок в суппорте.

Если излишняя влажность в тормозной жидкости и коррозия могут наносить ущерб тормозной системе изнутри, то, по словам Аасала, коррозия может влиять на тормоза и снаружи по причине нашего зимнего ухода за дорогами. ”Если соль вместе с влагой попадает на движущиеся металлические поверхности тормозной системы, то из-за коррозии они блокируются и не могут свободно работать”, — поясняет он. Это означает, что при торможении тормозные колодки не прижимается к тормозному диску или наоборот — при отпускании педали тормоза тормозные колодки постоянно зажимают диск — то есть тормоз постоянно работает, и в результате колодки и диски перегреваются и изнашиваются.

Минусовые температуры преподносят, по словам Аасала, проблемы и тем автомобилям, чей стояночный тормоз управляется тросами. ”Если какой-то трос поврежден и внутрь механизма попадает влага, то при обледенении трос не может двигаться свободно и тормоз блокируется. В результате снова перегрев и изнашивание”, — рассказывает он.

Опасность реальна и для автомобилей с небольшим пробегом



По словам Аасала, для обеспечения безопасной езды стоит предотвращать возможные проблемы. ”Раз в год необходимо осматривать тормоза у специалиста. Это точно необходимо и тем автомобилям, чей пробег за год не превышает 15 000 км, потому что стоящая машина может влиять на тормоза даже хуже, чем постоянно ездящая”, — подчеркивает он.