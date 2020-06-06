Водите мотоциклы не так, чтобы они болтались, как что-то в проруби. Мнение автолюбителя

Публикуем мнение с согласия автора. Орфография сохранена.

Лето началось, весна прошла. Смотрю, как наши доблестные мотоциклисты водят свое транспортное средство и под впечатлением приснилось мне что в нашей стране провели эксперимент и запретили мотоциклы. Вот совсем запретили. Не, ну велосипеды оставили, экология и все такое. А вот мотоциклов нет, совсем. Ну а зачем они нужны в нашей суровой северной стране. И как-то, ни возмущения в душе не появилось, ни расстройства какого-нибудь.

Лично я уважаю многих людей, кто любит поездить на мотоцикле (низкий поклон великому человеку Вадиму Великанову). Среди моих знакомых, тех кто ездит на мотоцикле, многие в этом году уже получили штраф. К чему я все это? Хотелось бы сказать вот что: дорогие наши водители мотоциклов, пожалуйста водите свое транспортное средство не как опасное нечто, болтающееся на дороге, как говно в проруби, а так, чтобы к вам появлялось уважение и восхищение сим красивым и благородным средством передвижения.

Спасибо если дочитали до конца.