Водите мотоциклы не так, чтобы они болтались, как что-то в проруби. Мнение автолюбителя(4)
Пользователь популярнейшей в Эстонии группы в фэйсбуке EZ-дуны Александр Ястремский отреагировал на появление мотоциклистов на таллиннских дорогах.
Пользователь популярнейшей в Эстонии группы в фэйсбуке EZ-дуны Александр Ястремский отреагировал на появление мотоциклистов на таллиннских дорогах.
Публикуем мнение с согласия автора. Орфография сохранена.
Лето началось, весна прошла. Смотрю, как наши доблестные мотоциклисты водят свое транспортное средство и под впечатлением приснилось мне что в нашей стране провели эксперимент и запретили мотоциклы. Вот совсем запретили. Не, ну велосипеды оставили, экология и все такое. А вот мотоциклов нет, совсем. Ну а зачем они нужны в нашей суровой северной стране. И как-то, ни возмущения в душе не появилось, ни расстройства какого-нибудь.
Лично я уважаю многих людей, кто любит поездить на мотоцикле (низкий поклон великому человеку Вадиму Великанову). Среди моих знакомых, тех кто ездит на мотоцикле, многие в этом году уже получили штраф. К чему я все это? Хотелось бы сказать вот что: дорогие наши водители мотоциклов, пожалуйста водите свое транспортное средство не как опасное нечто, болтающееся на дороге, как говно в проруби, а так, чтобы к вам появлялось уважение и восхищение сим красивым и благородным средством передвижения.
Спасибо если дочитали до конца.
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