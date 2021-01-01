Внимание: самые важные изменения в Законе о дорожном движении, которые действуют с сегодняшнего дня

Закон о дорожном движении, вступивший в силу сегодня, устанавливает соответствующие правила дорожного движения и требования к электрическим самокатам и самокатам-балансирам. В качестве собирательного названия для легких электрических средств передвижения будет представлена новая категория транспортных средств – легкое средство передвижения с максимальной мощностью 1 киловатт и максимальной скоростью 25 км / ч. Легкое средство, которое не соответствуют этим техническим требованиям, не может быть выпущено на рынок или взято в эксплуатацию, существующие легкие мобильные средства должны быть ограничены максимальной скоростью 25 км / ч.

В новую категорию транспортных средств «легкое средство передвижения» входят различные транспортные средства, передвигающиеся под действием электричества, предназначенные для перевозки одного человека, такие как электрические самокаты, электрические скейтборды, балансиры и другие подобные транспортные средства без сиденья.

Роберт Спренгк, присяжный адвокат юридического бюро LMP, объясняет новые нюансы Закона о дорожном движении:

Электроскутеры стали очень распространенным явлением в нашем городском пейзаже – их можно увидеть практически на каждой улице, а скутеры компаний по их прокату припаркованы на каждом углу.

Действовавший до сих пор Закон о дорожном движении не содержал напрямую понятие электроскутера, и на практике исходили из толкования, согласно которому пользователь электроскутера должен руководствоваться правилами использования пешеходами вспомогательных средств, то есть правом передвигаться в пешеходной среде, не подвергая при этом опасности пешеходов. Однако отсутствие четких правил вызывало ряд вопросов и споров относительно классификации электрических самокатов и применения правил дорожного движения.

Поправка к Закону о дорожном движении, вступившая в силу сегодня, вносит ясность в использование легковых транспортных средств – была введена новая категория транспортных средств «легкие средства передвижения» и вступили в силу соответствующие правила дорожного движения.