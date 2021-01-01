Внимание: самые важные изменения в Законе о дорожном движении, которые действуют с сегодняшнего дня(1)
С 1 января вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении.
С 1 января вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении.
Закон о дорожном движении, вступивший в силу сегодня, устанавливает соответствующие правила дорожного движения и требования к электрическим самокатам и самокатам-балансирам. В качестве собирательного названия для легких электрических средств передвижения будет представлена новая категория транспортных средств – легкое средство передвижения с максимальной мощностью 1 киловатт и максимальной скоростью 25 км / ч. Легкое средство, которое не соответствуют этим техническим требованиям, не может быть выпущено на рынок или взято в эксплуатацию, существующие легкие мобильные средства должны быть ограничены максимальной скоростью 25 км / ч.
В новую категорию транспортных средств «легкое средство передвижения» входят различные транспортные средства, передвигающиеся под действием электричества, предназначенные для перевозки одного человека, такие как электрические самокаты, электрические скейтборды, балансиры и другие подобные транспортные средства без сиденья.
Роберт Спренгк, присяжный адвокат юридического бюро LMP, объясняет новые нюансы Закона о дорожном движении:
Электроскутеры стали очень распространенным явлением в нашем городском пейзаже – их можно увидеть практически на каждой улице, а скутеры компаний по их прокату припаркованы на каждом углу.
Действовавший до сих пор Закон о дорожном движении не содержал напрямую понятие электроскутера, и на практике исходили из толкования, согласно которому пользователь электроскутера должен руководствоваться правилами использования пешеходами вспомогательных средств, то есть правом передвигаться в пешеходной среде, не подвергая при этом опасности пешеходов. Однако отсутствие четких правил вызывало ряд вопросов и споров относительно классификации электрических самокатов и применения правил дорожного движения.
Поправка к Закону о дорожном движении, вступившая в силу сегодня, вносит ясность в использование легковых транспортных средств – была введена новая категория транспортных средств «легкие средства передвижения» и вступили в силу соответствующие правила дорожного движения.
Наиболее важные ключевые моменты вступившего в силу закона:
* Максимально разрешенная скорость для легких средств передвижения – 25 км / ч.
* Максимальная мощность легких средств передвижения, кроме балансиров, составляет 1 киловатт.
* Водитель до 16 лет должен носить шлем.
* Двигаясь по проезжей части, дети 10-15 лет обязаны иметь право вождения велосипеда.
* Передвигающийся на легком средстве должен быть виден другим участникам дорожного движения даже в темноте.
* Передвигающийся на легком средстве имеет право передвигаться по проезжей части по велосипедной полосе дороги.
* Вам не нужно сходить со средства передвижения при переезде через переход.
Ограничения скорости и мощности
Если до сих пор не существовало требований к ограничению скорости для электроскутеров, а также других электрических устройств, то закон, который изменился сегодня, устанавливает ограничение скорости на уровне 25 км / ч и максимальной мощности на уровне 1 киловатт. Легкое мобильное средство, не соответствующее этим техническим требованиям, не может быть размещено на рынке или введено в эксплуатацию. Однако в порядке исключения электроскутеры, приобретенные до 1 августа 2020 года, могут использоваться в движении, только если их максимальная скорость ограничена 25 км / ч.
Отражатели и огни для использующих легкие мобильные средства
Также важно убедиться, что передвигающийся на легком средстве виден другим участникам дорожного движения. Например, с сегодняшнего дня запрещено ездить по темной дороге или дороге с плохой видимостью без огней.
Согласно поправке к закону, на легком средстве разрешено движение в той же зоне движения, что и пешеходам (например, тротуар, велосипедная и пешеходная дорожка), а также на легком средстве разрешено пересекать проезжую часть в тех же местах, где это могут сделать пешеходы. Таким образом, для водителя легкого мобильного средства существует аналогичный риск того, что водитель автомобиля не заметит его на дороге. Помимо риска быть незамеченным, существует также риск того, что пешеход и водитель легкого средства не заметят друг друга. Исходя из необходимости сделать водителей легких средств более заметными для водителей и пешеходов, было введено обязательство использовать источник света.
Возрастные ограничения и требование иметь разрешение на управление велосипедом для водителя легкого средства передвижения
Лицо в возрасте от 10 до 15 лет должно иметь право управлять велосипедом, чтобы ездить по дороге на легком мобильном средстве, подтверждающим документом является водительское удостоверение велосипедиста или право на управление велосипедом удостоверяется на основании данных реестра дорожного движения. Под непосредственным наблюдением законного представителя или, с согласия последнего, другого совершеннолетнего лица, легким средством может управлять лицо не моложе восьми лет. Ограничения не применяются в зоне дворов.
На легком средстве можно ехать по пешеходной полосе дороги
Совершенно новое правило предусматривает право ездить на велосипеде по велосипедной полосе автомобильной дороги, что может увеличить конфликтные ситуации между водителями легких средств и транспортными средствами, но, учитывая, что пользователи легкого мобильного средства также могут выбирать пешеходную среду, есть альтернатива для уменьшения таких конфликтных ситуаций. Использование проезжей части не является обязательным.
Шлем обязателен для всех, кому нет 16 лет
При движении по дороге водитель легкого транспортного средства в возрасте до 16 лет должен носить застегнутый велосипедный шлем. Исследования, проведенные в Австралии, показали, что 43% несчастных случаев со смертельным исходом среди водителей легких средств были вызваны травмами головы. Вот почему важно защищать голову при вождении легкого мобильного средства. Использование шлема было введено для водителей в возрасте до 16 лет и настоятельно рекомендуется для лиц в возрасте от 16 лет и старше. Кроме того, рекомендуется использовать другие средства защиты пассажира.
В непосредственной близости от пешехода необходимо ехать со скоростью пешехода
Поправка к закону обязывает велосипедистов, водителей легких средств и водителей мини-мопедов передвигаться в непосредственной близости от пешехода с нормальной скоростью пешехода. Поправка добавила обязанность водителя легкого транспортного средства ехать со стандартной скоростью пешехода, а для велосипедиста и водителя мини-мопеда соответствующая обязанность была и раньше предусмотрена действующим законодательством. Водителю легкого средства разрешается передвигаться в пешеходной зоне, поэтому важно, чтобы в непосредственной близости от пешехода вы не двигались со скоростью, превышающей обычную скорость пешехода. Обычная скорость пешехода не является постоянной и может варьироваться в зависимости от ситуации, составляя примерно 3-7 км / ч.
Двигаясь по переходу, не нужно сходить с мобильного средства
Поправка к закону добавляет возможность водителю легкого мобильного средства и водителю мини-мопеда пересекать переход и полосу движения во время движения и уточняет, что в месте перехода ехать на велосипеде, легком мобильном средстве или мини-мопеде следует с нормальной скоростью пешехода.
Таким образом, до того, как пересечь проезжую часть, в нормальных обстоятельствах велосипедист, водитель мопеда и водитель легкого средства должны убедиться, что пересечение является безопасным и что их действия не заставят передвигающихся по дороге изменять скорость или направление движения.
В заключение следует отметить, что регулирование широкого использования мобильных средств в Законе о дорожном движении приветствуется и поддерживает безопасное движение. Поскольку движение легких мобильных средств уже является очень распространенным явлением на наших улицах, можно предположить, что уже сегодня пешеходы и водители принимают их во внимание, и влияние поправок к закону, вероятно, невелико.
Поскольку в ближайшем будущем использование легких средств передвижения, очевидно, станет еще более популярным и, следовательно, возрастет риск несчастных случаев, в будущем можно ожидать улучшения в законодательстве на основе практики, исследований и статистики.
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