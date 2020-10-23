Вместо свалки автомобильные шины оказываются в лесу

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что вновь наступило время смены авторезины и, к сожалению, это заметно по покрышкам, которые вновь валяются в кустах, на газонах, в лесах и на тропах здоровья. ”Первые сигналы о выброшенных шинах от местных жителей нам уже поступили, и мы соберём и отвезём их на станцию по приёму отходов. Лучше езжайте на станцию по приёму отходов и сдайте покрышки бесплатно и в предназначенное для этого место. Это позволило бы избежать загрязнения природы, создания дополнительной работы для других, а также ваша совесть будет чиста. Таллиннские станции по приёму отходов принимают бесплатно до 8 шин от одного человека”, — сказал старейшина.

Ханимяги подчеркнул, что автомобильным шинам не место на газонах и в лесах. ”Отправляя шины на свалку, мы сохраняем не только природу, но и чистоту в городе”, — продолжил старейшина и добавил, что если местные жители заметили, что кто-то оставляет свой мусор или старые шины в неподходящем месте, то необходимо сообщить об этом в муниципальную полицию.

Круглосуточный номер обслуживания муниципальной полиции — 14410. Станции по приёму отходов находятся в Таллинне в Пяэскюла, Рахумяэ, Пярнамяэ и на Пальясааре. Часы работы и расценки станций по приёму отходов можно увидеть тут.

Фото: управа Хааберсти





Фото: управа Хааберсти

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