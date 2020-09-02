Влияние коронавируса: экзамены по вождению станут короче на 10 минут

С изменением минимальное время езды по дороге на экзамене по вождению на категории A, B, BE сократят до 35 минут вместо прежних 45 минут. В то же время минимальную продолжительность экзамена по вождению на категорию AM и при ходатайстве об ограниченном праве на управление продлят с прежних 25 минут до 35 минут.

В действительности экзамены по вождению были сокращены уже с 22 мая в связи с обусловленным коронавирусом чрезвычайным положением. Департамент шоссейных дорог на сегодня проанализировал, что повлекла за собой меньшая продолжительность экзамена по вождению, и пришел к выводу, что сокращение минимальной продолжительности экзамена до 35 минут не влечет за собой дополнительной опасности, что к движению допустят лиц, чье умение ездить недостаточное.

То есть можно сказать, что ходатайствующие о водительских правах, которые способны доказать свои достаточные навыки за 35 минут, способны это сделать и за 45 минут.

Департамент шоссейных дорог сравнил показатели успешной сдачи экзамена по вождению ходатайствующих о водительских правах в случае 45-минутного и 35-минутного экзамена по вождению, и выяснилось что более короткий экзамен значительно не повлиял на процент успешной сдачи экзамена. Есть города, где процент успешной сдачи 35-минутного экзамена немного увеличился по сравнению с 45-минутным экзаменом, но в то же время есть города, где процент успешной сдачи снизился.

На практике Департамент шоссейных дорог поначалу будет применять меньшее 35-минутное время езды среди пришедших на экзамен в первый раз. Это позволит в случае хорошо подготовленных экзаменуемых проводить приблизительно 500 дополнительных экзаменов в месяц и таким образом уменьшить очереди на экзамен по вождению.

С изменением также добавится возможность сдавать требуемый для получения водительских прав категорий B1, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 или D1E экзамен по вождению на машине с автоматическим переключением передач, и при этом в водительских правах больше не отмечается ограничение, что получивший водительские права может ездить только на машине с автоматическим переключением передач. Это при условии, что у получающего водительские права ранее уже было право управлять автомобилем или автопоездом с механическим переключением передач.