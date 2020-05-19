Владелец Kalev и Põltsamaa меняет свой автопарк на полностью дружелюбные к окружающей среде гибриды

Заводы Orkla Eesti находятся в Харьюмаа и Йыгевамаа, но работники отдела продаж работают по всей Эстонии, поэтому необходимые рабочие поездки этой команды выливаются в десятки тысяч километров в месяц. По оценке председателя правления Orkla Eesti Кайдо Кааре, при осуществлении этой работы важно как можно меньше влиять на окружающую среду и в то же время обеспечивать работникам безопасную и комфортную езду.

”Поскольку наши работники проезжают немало километров, то мы хотели найти такое решение, которое было бы равноценным и в плане окружающей среды, и в вопросе благополучия наших людей. Подходящим вариантом оказались гибридные модели Toyota”, — пояснил Кааре, по словам которого предприятие во всей своей работе исходит все больше из ценностей, подразумевающих ответственность, и следует устойчивой бизнес-модели.

Маргус Ныммик — председатель правления Amserv Auto и руководитель бренда Toyota, передавая Orkla Eesti 65 новых Toyota Corolla отметил, что на сей раз мероприятие передачи прошло несколько по-иному — вместо традиционного перерезания ленточки передача прошла в рамках требований чрезвычайного положения и ключи от новых автомобилей были получены через специальные бесконтактные шкафчики.

”Наш бизнес продолжается — автомобили находят своих владельцев, но при этом мы внедрили для передачи автомобилей и общения с клиентами новые принципы безопасности, чтобы приспособиться к новой ситуации. Поэтому у нас используются защитные и дезинфицирующие средства, реорганизована зона обслуживания клиентов, чтобы свести к минимуму физические контакты, а также сделаны инвестиции в новые бесконтактные решения при передаче автомобилей владельцам как в процессе продаж, так и при обслуживании”, — описывает Ныммик.

Работники конфетной фабрики Kalev ездили на машинах марки Toyota уже с 2014 года. Команда, которая ранее использовала гибридные автомобили Toyota Auris и C-HR, теперь пересела на новые Toyota Corolla, у которых, помимо сберегающего к окружающей среде аспекта большое внимание уделяется и безопасности. Передаваемые Corolla оснащены лучшими технологиями безопасности Toyota — в стандартное оснащение автомобилей Toyota входят: система предотвращения аварий (система самоостанова автомобиля), адаптивный круиз-контроль и система слежения за дорогой, которая предостерегает водителя от уклонения с трассы. Эти технические помощники важны для водителей, который большую часть дня проводят за рулем.