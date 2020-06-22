22.06.2020, 18:37

ВИДЕО | Ждем новых аварий? По Виймси гоняют мотоциклисты на огромной скорости


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Пользователь популярной группы EZ-дуны Михаил Спиридонов вскоре после злополучной аварии на Лагнаа теэ выложил видео, в котором мотоциклисты на огромной скорости пролетали по Виймси в непосредственной близости от пешеходной дорожки.

С разрешения автора публикуем его видео на RusDelfi.

"Там через дорогу игровая плащадка и детский сад, - сообщил Михаил корреспонденту RusDelfi.- Дорога вроде отделена, но часто дети бегают".

Место проезда мотоциклистов отмечено на карте.

Дорожный знак Фото: Pixabay
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