22.06.2020, 18:37
ВИДЕО | Ждем новых аварий? По Виймси гоняют мотоциклисты на огромной скорости
Пользователь популярной группы EZ-дуны Михаил Спиридонов вскоре после злополучной аварии на Лагнаа теэ выложил видео, в котором мотоциклисты на огромной скорости пролетали по Виймси в непосредственной близости от пешеходной дорожки.
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