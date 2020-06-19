ВИДЕО: В Латвии агрессивный водитель BMW стал "звездой" соцсетей и получит штраф

Сама ситуация на дороге А8 (Рига — Елгава — литовская граница) произошла в пятницу, 12 июня. Водителя BMW не устраивала скорость, с которым двигался общий поток. Он пытался обгонять и вклиниваться между другими машинами, а когда ему не удался очередной маневр, высунул из окна руку и показал средний палец.

Полиция, ознакомившись с видео, начала административный процесс. За агрессивную езду водитель может получить от 70 до 280 евро штрафа, а за игнорирование дорожной разметки — еще 55 евро.