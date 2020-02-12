12.02.2020, 08:30

ВИДЕО: Профессиональный дрифтер сдает экзамен по вождению по новым правилам


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С 1 февраля изменился порядок обучения в автошколе и проведения экзамена. В связи с этим Forte решил попросить дрифтера Ао Вайда проверить, насколько сложно вообще сдать экзамен.

Рихо Тянак из Департамента шоссейных дорог говорит, что на самом деле для экзаменуемых ничего не поменялось, так как в любом случае ездить нужно безопасно и с соблюдением всех правил ПДД. ”Скорее, кое-что изменилось с нашей стороны, то есть со стороны экзаменаторов. Например, то, что оценивание проходит по-другому. Больше не существует перечня конкретных опасных ошибок, при совершении которых экзамен заканчивается. Теперь экзаменатор принимает решение исходя из того, что он видит, и того, как водитель ведет себя в дорожном движении”, — рассказал Тянак.

Сдал спортсмен экзамен или нет, смотрите на видео!

Более подробно об изменениях можно прочитать ЗДЕСЬ.

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