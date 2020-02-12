ВИДЕО: Профессиональный дрифтер сдает экзамен по вождению по новым правилам

Рихо Тянак из Департамента шоссейных дорог говорит, что на самом деле для экзаменуемых ничего не поменялось, так как в любом случае ездить нужно безопасно и с соблюдением всех правил ПДД. ”Скорее, кое-что изменилось с нашей стороны, то есть со стороны экзаменаторов. Например, то, что оценивание проходит по-другому. Больше не существует перечня конкретных опасных ошибок, при совершении которых экзамен заканчивается. Теперь экзаменатор принимает решение исходя из того, что он видит, и того, как водитель ведет себя в дорожном движении”, — рассказал Тянак.

Сдал спортсмен экзамен или нет, смотрите на видео!

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