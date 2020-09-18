ВИДЕО | Департамент предупреждает: на новом отрезке шоссе Таллинн-Тарту много лосей

К сожалению, уже были случаи, где несмотря на предупреждения и ограничения, водители достаточно не снижают скорость даже в случае, когда лоси уже подошли к краю проезжей части и начинаю переходить дорогу.

"Когда предупреждающие и ограничивающие скорость знаки загораются, просим участников движения быть особенно внимательными поблизости от зон перехода животных. Это означает, что разумно снизить скорость движения и при необходимости остановиться и включить аварийную сигнализацию", — сказал руководитель центра управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа.

"Внимательным в этих зонах стоит быть и тогда, когда знаки с меняющейся информацией не горят. Речь идет о технически сложной системе в стадии развития, которая еще может не срабатывать каждый раз со стопроцентной уверенностью", — подчеркнул Вайкмаа.