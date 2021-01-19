ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Автомобиль едет на красный на пешеходном переходе

Читатель RusDelfi поделился с редакцией видео нарушения ПДД.
На нем хорошо видно, как автомобиль проезжает светофор на красный свет.
"Видео снято в 16:09 на ул. Sõle в Таллинне, на светофоре около автобусной остановки Nisu", — утверждает наш читатель.
Номера нарушителя "заблюрены" редакцией RusDelfi.
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