ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Автомобиль едет на красный на пешеходном переходе

На нем хорошо видно, как автомобиль проезжает светофор на красный свет.

"Видео снято в 16:09 на ул. Sõle в Таллинне, на светофоре около автобусной остановки Nisu", — утверждает наш читатель.

Номера нарушителя "заблюрены" редакцией RusDelfi.

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