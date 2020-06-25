В течение года из Пыхья-Таллинна вывезли более сотни заброшенных автомобилей

Главный инспектор МуПо Павел Бойцов поблагодарил всех автовладельцев, которые открыты к сотрудничеству.

”Люди разные, но большинство из них отнеслись к проблеме серьезно и поступили сознательно — вывезли свой автомобиль добровольно, и в их отношении не пришлось начинать делопроизводство. В принципе, было достаточно телефонного разговора. Радует то, что большинство представляющих опасность брошенных автомобилей на сегодняшний день утилизировано”, — сказал Бойцов.

По словам старшего инспектора Оксаны Свириденко, были и проблемные случаи, например, когда в отношении собственника брошенного автомобиля возбуждали делопроизводство и приходилось самостоятельно заказывать вывоз автомашины.

В течение полутора лет из района вывезено свыше 177 единиц автохлама; у МуПо есть информация о еще приблизительно 80 автомобилях, находящихся на территории Пыхья-Таллинна и нуждающихся в проверке. Большинство из них непригодны для эксплуатации, и с их владельцами идут переговоры об утилизации автохлама. В результате совместных усилий Департамента муниципальной полиции и управы Пыхья-Таллинна в городской среде появятся дополнительные парковочные места, которых в некоторых микрорайонах крайне мало. С другой стороны, высока вероятность того, что брошенные автомобили станут объектами вандализма — они представляют интерес для молодежи и бездомных, а кроме того, автохлам портит общий облик Таллинна и представляет опасность для окружающей среды.

Фото: Илья Матусихис