В течение года из Пыхья-Таллинна вывезли более сотни заброшенных автомобилей

”Проект стартовал в прошлом году — муниципальная полиция обратилась к районной управе с тем, чтобы начать сотрудничество в поиске и вывозе автохлама. Мы и подумать не могли, насколько много таких автомобилей — только лишь в этом году вывезено более сотни единиц автохлама. Количество освободившихся парковочных мест сопоставимо с размером парковки культурного центра ”Сальме”, — сказал старейшина Пыхья-ТаллиннаПеэтер Ярвелайд.
Главный инспектор МуПо Павел Бойцов поблагодарил всех автовладельцев, которые открыты к сотрудничеству.
”Люди разные, но большинство из них отнеслись к проблеме серьезно и поступили сознательно — вывезли свой автомобиль добровольно, и в их отношении не пришлось начинать делопроизводство. В принципе, было достаточно телефонного разговора. Радует то, что большинство представляющих опасность брошенных автомобилей на сегодняшний день утилизировано”, — сказал Бойцов.
По словам старшего инспектора Оксаны Свириденко, были и проблемные случаи, например, когда в отношении собственника брошенного автомобиля возбуждали делопроизводство и приходилось самостоятельно заказывать вывоз автомашины.
В течение полутора лет из района вывезено свыше 177 единиц автохлама; у МуПо есть информация о еще приблизительно 80 автомобилях, находящихся на территории Пыхья-Таллинна и нуждающихся в проверке. Большинство из них непригодны для эксплуатации, и с их владельцами идут переговоры об утилизации автохлама. В результате совместных усилий Департамента муниципальной полиции и управы Пыхья-Таллинна в городской среде появятся дополнительные парковочные места, которых в некоторых микрорайонах крайне мало. С другой стороны, высока вероятность того, что брошенные автомобили станут объектами вандализма — они представляют интерес для молодежи и бездомных, а кроме того, автохлам портит общий облик Таллинна и представляет опасность для окружающей среды.
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Жителя Смоленска подозревают в грабеже в подъезде
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
В России за сутки подтверждено 7113 случаев коронавируса