В Таллинне представили самый красивый автомобиль. Это Ferrari за 200 000 евро

Итальянский производитель автомобилей Ferrari представил в Таллинне новую модель Roma, которая в октябре была удостоена титула самой красивой машины года (Car Design Award 2020).
В Эстонии автомобиль будет стоить начиная с 199 933 евро. По словам директора таллиннского салона Ferrari Luxury Collection Торстена Кихлмана, Roma — это настоящая новинка, которой Ferrari вернулся к классическому дизайну, одновременно выйдя на новый уровень.
Он отметил, что если традиционно Ferrari считаются спортивными машинами, то данная модель подходит и для длительных поездок, вмещая в себя также снаряжение для проведения досуга. ”Она подходит для каждодневного использования даже в условиях эстонской зимы”, — добавил Кихлман.
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