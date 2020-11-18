В Таллинне представили самый красивый автомобиль. Это Ferrari за 200 000 евро

В Эстонии автомобиль будет стоить начиная с 199 933 евро.

По словам директора таллиннского салона Ferrari Luxury Collection Торстена Кихлмана, Roma — это настоящая новинка, которой Ferrari вернулся к классическому дизайну, одновременно выйдя на новый уровень.

Он отметил, что если традиционно Ferrari считаются спортивными машинами, то данная модель подходит и для длительных поездок, вмещая в себя также снаряжение для проведения досуга. ”Она подходит для каждодневного использования даже в условиях эстонской зимы”, — добавил Кихлман.

Luukas Ruus

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