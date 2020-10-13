13.10.2020, 20:35

В США ребенок угнал школьный автобус и устроил гонки с полицией


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В США ребенок угнал школьный автобус и устроил гонки с полицией
Pixabay

В городе Батон-Руж, штат Луизиана, 11-летний мальчик угнал школьный автобус, сообщает телеканал WBRZ со ссылкой на местную полицию. Мальчик угнал автобус утром 11 октября. В районе 11 часов утра его заметили полицейские и устроили погоню, которая закончилась примерно через полчаса после аварии, пишет Авто Mail.ru.

Несовершеннолетний угонщик врезался в газопровод и дерево. В результате аварии никто не пострадал, а мальчик был арестован.


Полицейскую погоню за школьным автобусом сняли очевидцы. На записи видно, что мальчика преследовали как минимум четыре автомобиля.


Ребенку предъявили несколько обвинений, включая угон автомобиля и нападение при отягчающих обстоятельствах. Последнее связано с тем, что мальчик намеренно пытался устроить аварию.

Недавно в России мужчина сумел остановить автобус без водителя. Шоферу внезапно стало плохо во время движения.

Также в столице водитель каршеринга приклеил друга к машине и возил его по городу.

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