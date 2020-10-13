В США ребенок угнал школьный автобус и устроил гонки с полицией

Несовершеннолетний угонщик врезался в газопровод и дерево. В результате аварии никто не пострадал, а мальчик был арестован.

#update Here’s a closer look at the bus. The homeowners said they saw the kid get out of the bus and he looked okay. Still no confirmation on an age, but the homeowners say the child was very small. @WBRZ pic.twitter.com/vg8bCFNnWG — Sydney Kern (@sydneykern) October 11, 2020



Полицейскую погоню за школьным автобусом сняли очевидцы. На записи видно, что мальчика преследовали как минимум четыре автомобиля.





Ребенку предъявили несколько обвинений, включая угон автомобиля и нападение при отягчающих обстоятельствах. Последнее связано с тем, что мальчик намеренно пытался устроить аварию.

Недавно в России мужчина сумел остановить автобус без водителя. Шоферу внезапно стало плохо во время движения.

Также в столице водитель каршеринга приклеил друга к машине и возил его по городу.