В США ребенок угнал школьный автобус и устроил гонки с полицией
В городе Батон-Руж, штат Луизиана, 11-летний мальчик угнал школьный автобус, сообщает телеканал WBRZ со ссылкой на местную полицию. Мальчик угнал автобус утром 11 октября. В районе 11 часов утра его заметили полицейские и устроили погоню, которая закончилась примерно через полчаса после аварии, пишет Авто Mail.ru.
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