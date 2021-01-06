В мире появится новый гигантский автоконцерн

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) и французская автомобилестроительная компания PSA объявили, что инвесторы одобрили их слияние на сумму $52 млрд. Новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире.

Ожидается, что она будет производить около 8 млн автомобилей по всему миру и иметь доход более €165 млрд, сообщает Reuters.

У Stellantis будет 14 брендов, от Fiat, Maserati и ориентированных на США Jeep, Dodge и Ram до традиционно ориентированных на Европу Peugeot, Citroen, Opel и DS. FCA и PSA заявили, что они планируют завершить сделку 16 января.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.