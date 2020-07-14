В каких случаях страховщик вправе потребовать от застрахованного виновника ДТП вернуть деньги?

Дорожное страхование для каждого зарегистрированного в Эстонии транспортного средства обязательно - тем самым собственник машины страхует ущерб, который он может причинить на автомобиле другим участникам дорожного движения. Хотя страхование дает автовладельцу существенную защиту, надо учитывать, что действующий в Эстонии Закон о дорожном страховании позволяет в некоторых случаях страховщику требовать у виновника аварии возмещения ущерба в порядке регресса.

"В Эстонии в сутки регистрируют порядка 100 случаев причинения ущерба транспортным средствам. К счастью, в большей их части величина ущерба маленькая и ограничивается работой жестянщика. Но среди них бывают и такие, и обычно они становятся достоянием прессы, когда ошибка одного водителя оказывает влияние на нескольких непосредственно пострадавших, а через их близкое окружение - на дальнейшую жизнь десятков людей", - поясняет один из руководителей страховой компании ERGO Кайдо Нааритс.

По данным дорожного страхования ERGO, аварийность среди обычных транспортных средств составляет почти 5%. "Образно говоря, это означает, что каждый водитель становится виновным в причинении ущерба один раз в 20 лет . Или скажем так: если у светофора стоят 20 автомобилей, то один из них в текущем году станет виновником причинения ущерба", - сказал Нааритс.

Понятно, что многие ДТП случаются неумышленно, но если водитель повел себя явно безответственно или создал аварийную ситуацию умышленно, то отвечать за свои действия он в конце концов будет сам, и у страховщика есть право предъявить ему регрессное требования о возмещении ущерба".

В свете наиболее крупных аварий последнего времени Нааритс приводит несколько важных примеров, когда страховщик может потребовать с причинившего ущерб водителя деньги.

Вождение в нетрезвом виде

Совершение аварии в состоянии алкогольного опьянения, а также под действием наркотических или других психотропных веществ возлагает всю отверственность и расходы на водителя. Страховщик, конечно, компенсирует другой стороне причиненный ущерб, но затем потребует деньги у виновного.