14.07.2020, 16:33

В каких случаях страховщик вправе потребовать от застрахованного виновника ДТП вернуть деньги?

 (1)
Лийза Ребане, Kasulik.ee
EST
В каких случаях страховщик вправе потребовать от застрахованного виновника ДТП вернуть деньги?
Oliver Tsupsman

Если случай, когда аварию совершает нетрезвый водитель и возмещение причиненного ущерба ложиться на его плечи, в основном всем известен, то о некоторых других ситуациях, когда страховщик может потребовать у виновного в аварии вернуть деньги, знают не все автовладельцы.

Дорожное страхование для каждого зарегистрированного в Эстонии транспортного средства обязательно - тем самым собственник машины страхует ущерб, который он может причинить на автомобиле другим участникам дорожного движения. Хотя страхование дает автовладельцу существенную защиту, надо учитывать, что действующий в Эстонии Закон о дорожном страховании позволяет в некоторых случаях страховщику требовать у виновника аварии возмещения ущерба в порядке регресса.

"В Эстонии в сутки регистрируют порядка 100 случаев причинения ущерба транспортным средствам. К счастью, в большей их части величина ущерба маленькая и ограничивается работой жестянщика. Но среди них бывают и такие, и обычно они становятся достоянием прессы, когда ошибка одного водителя оказывает влияние на нескольких непосредственно пострадавших, а через их близкое окружение - на дальнейшую жизнь десятков людей", - поясняет один из руководителей страховой компании ERGO Кайдо Нааритс.

Читайте также:

По данным дорожного страхования ERGO, аварийность среди обычных транспортных средств составляет почти 5%. "Образно говоря, это означает, что каждый водитель становится виновным в причинении ущерба один раз в 20 лет . Или скажем так: если у светофора стоят 20 автомобилей, то один из них в текущем году станет виновником причинения ущерба", - сказал Нааритс.

Понятно, что многие ДТП случаются неумышленно, но если водитель повел себя явно безответственно или создал аварийную ситуацию умышленно, то отвечать за свои действия он в конце концов будет сам, и у страховщика есть право предъявить ему регрессное требования о возмещении ущерба".

В свете наиболее крупных аварий последнего времени Нааритс приводит несколько важных примеров, когда страховщик может потребовать с причинившего ущерб водителя деньги.

Вождение в нетрезвом виде

Совершение аварии в состоянии алкогольного опьянения, а также под действием наркотических или других психотропных веществ возлагает всю отверственность и расходы на водителя. Страховщик, конечно, компенсирует другой стороне причиненный ущерб, но затем потребует деньги у виновного.

"Советую, садясь за руль, исходить из того, что "и мало - много", даже в минимальной степени опьянения не стоит рисковать собой, а также здоровьем и имуществом других", - предупреждает Нааритс. Он добавляет, что в общем дорожное страхования покрывает ущерб другой стороне, есть отдельные случаи, когда пострадавшему компенсация не выплачивается.

"К примеру, ты сознательно садишься в машину к пьяному водителю и происходит аварии, в результате которой ты остаешься инвалидом на всю жизнь. Это та ситуация, когда страховщик может сказать, что ты несешь такую же ответственность и поэтому компенсация не назначается".

Покидание места происшествия

Покидание места аварии - одна из самых распространенных ошибок, которая совершается входе ДТП. "Это чаще всего происходит на парковках, когда водитель, задевший другой автомобиль, быстро скрывается в надежде остаться незамеченным. Но когда позже устанавливается виновник, например, с помощью камер или свидетелей, страховщик выставляет виновному регрессное требование, случай фиксируется также в полиции", - говорит Нааритс.

Вторым типичным случаем, когда водитель уезжает с места происшествия, является наезд на дорожные знаки, что затем может закончиться неприятным сюрпризом в виде денежного требования.

Превышение скорости и игнорирование других правил

Основанием для регрессного требования может быть ДТП, которое произошло из-за грубой неосторожности, умысла или значительного превышения разрешенной скорости.

"Превышение скорости - один из главных причин ДТП. Когда авария случается на скорости, которая значительно выше разрешенной - то есть на 41 км/ч или еще больше, страховщик предъявит такому водителю регрессное требование", - отметил Нааритс.

Очень важным является во время поездки пристегнутый ремень безопасности - прежде всего по соображениям безопасности. Но будет полезным также знать, что непристегнутый ремень может сильно повлиять на компенсацию как ущерба, так и расходов на лечение. Точно так же поездка без действующих водительских прав может привести к тому, что водитель останется без компенсаций.

Неуплаченный вовремя страховой платеж

Помимо ответственного поведения на дороге необходимо и корректно исполнять свои обязанности перед страховщиком. Если лицо не оплатило в оговоренный срок страховку и авария произойдет после истечения срока для уплаты страхового платежа, то у страховщика есть право предъявить к собственнику машины регрессное требование.

Читайте также: