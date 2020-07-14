В каких случаях страховщик вправе потребовать от застрахованного виновника ДТП вернуть деньги?

"Советую, садясь за руль, исходить из того, что "и мало - много", даже в минимальной степени опьянения не стоит рисковать собой, а также здоровьем и имуществом других", - предупреждает Нааритс. Он добавляет, что в общем дорожное страхования покрывает ущерб другой стороне, есть отдельные случаи, когда пострадавшему компенсация не выплачивается.
"К примеру, ты сознательно садишься в машину к пьяному водителю и происходит аварии, в результате которой ты остаешься инвалидом на всю жизнь. Это та ситуация, когда страховщик может сказать, что ты несешь такую же ответственность и поэтому компенсация не назначается".
Покидание места происшествия
Покидание места аварии - одна из самых распространенных ошибок, которая совершается входе ДТП. "Это чаще всего происходит на парковках, когда водитель, задевший другой автомобиль, быстро скрывается в надежде остаться незамеченным. Но когда позже устанавливается виновник, например, с помощью камер или свидетелей, страховщик выставляет виновному регрессное требование, случай фиксируется также в полиции", - говорит Нааритс.
Вторым типичным случаем, когда водитель уезжает с места происшествия, является наезд на дорожные знаки, что затем может закончиться неприятным сюрпризом в виде денежного требования.
Превышение скорости и игнорирование других правил
Основанием для регрессного требования может быть ДТП, которое произошло из-за грубой неосторожности, умысла или значительного превышения разрешенной скорости.
"Превышение скорости - один из главных причин ДТП. Когда авария случается на скорости, которая значительно выше разрешенной - то есть на 41 км/ч или еще больше, страховщик предъявит такому водителю регрессное требование", - отметил Нааритс.
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