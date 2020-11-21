В Эстонии запущен уникальный способ проверки автомобилей перед страхованием

Компания PZU Kindlustus использует приложение Caroom для проверки автомобилей перед заключением договора страхования. В течение всего нескольких недель клиенты PZU тепло приняли приложение и использовали Caroom как в крупных эстонских городах, так и на территории Южной Эстонии.

”Насколько известно, Caroom — первое в мире направленное на конечных пользователей приложение для 360-градусного фотографирования автомобилей, а эстонское подразделение PZU стало первой страховой компанией, принявшей в использование формат 360 градусов в этой форме. Мы рады, что новая технология оказалась внедрена в реальный бизнес-процесс, что обычно не так уж просто, особенно когда речь идет о конечных пользователях”, — сказал Мартин Кангур, основатель и исполнительный директор Caroom.

”По сравнению с использованием обычных фотографий приложение ускоряет процесс как для клиента, так и для страховой компании, поскольку сделанные с помощью приложения снимки, и предоставленная информация обеспечивают исчерпывающий обзор транспортного средства, необходимый для заключения договора каско. Я думаю, что клиенты все чаще будут выбирать возможность проведения цифрового техосмотра в удобное для них время и в удобном для них месте”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей Клод Каазик.

Для прохождения осмотра необходимо загрузить Caroom на свое устройство iOS или Android и следовать инструкциям приложения. ”Приложение просто в использовании и доступно каждому. Весь процесс занимает всего несколько минут”, — добавил Кангур.

Демоверсия приложения Caroom здесь.

Caroom — учрежденная в 2017 году эстонская компания, специализирующаяся на разработке наукоемких решений в области машинного зрения и машинного обучения для автомобильного сектора.



PZU — международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число крупнейших.