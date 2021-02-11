В Эстонии все реже покупают новые автомобили

По результатам 2020 года рынок легковых автомобилей в ЕС сократился на 23,7% до 9,9 миллиона автомобилей, тогда как еще в 2019 году количество проданных машин составляло более 13 миллионов. И по данным ACEA (Ассоциации европейских производителей автомобилей), количество реализованных электромобилей и плагин-гибридов в Европе выросло до 1,4 миллиона штук, что на 137% больше по сравнению с 2019 годом. Таким образом 14% всех проданных в Европе автомобилей имеют электрическую подзарядку.

Эстония

В 2020 году было продано 18 750 новых автомобилей. Это на 29,5% меньше, чем в 2019 году, когда было реализовано 26 589 штук. Интересен факт, что количество проданных электрокаров за год выросло на рекордные 419% (342 автомобилей): в 2019 году было продано 77 таких машин. А вот продажи гибридов остались на том же уровне, что и годом ранее. В 2020 году эстонцы купили таких 2790 автомобилей, а в 2019 — 2729.

Латвия

В Латвии в 2020 году было реализовано 13 864 новых автомобиля, в 2019 — 18 692. Падение продаж за год составило 25,8%. Однако, как и в Эстонии, выросло количество реализованных электрокаров. В прошлом году было продано 323 автомобиля, это на 358% больше, чем в 2019 году (90 машин).

Литва

В прошлом году в Литве продали 40 232 новых автомобиля. В 2019 году этот показатель составлял 46 200. Падение продаж было не настолько большим как в других странах Балтии, всего на 12,5%. А вот количество электромобилей так же стремительно растет. За 2020 год было продано 453 электрокара. По сравнению с 2019 годом рост составил 279%.

Украина

В Украине в 2020 году было продано 85,5 тысяч новых автомобилей, это на 3% меньше, чем в 2019 году. Количество новых электрокаров, проданных в 2020 году, мизерное, всего 637 штук. Что не скажешь о подержанных электромобилях. За год украинцы купили более 11 тысяч электрокаров. Почему украинцы приобретают бывшие в использовании авто рассказал председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в огромной Украине и известна благодаря своей онлайн-площадке по продаже автомобилей AUTO.RIA.com (№1 в Украине).