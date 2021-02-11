В Эстонии все реже покупают новые автомобили

В 2020 году в странах Балтии, как и во всей Европе, упали продажи новых автомобилей. Однако продажи электромобилей этому тренду не соответствовали: они были выше, чем годом ранее. Обзор рынков Эстонии, Латвии, Литвы и Украины от эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces OÜ.
По результатам 2020 года рынок легковых автомобилей в ЕС сократился на 23,7% до 9,9 миллиона автомобилей, тогда как еще в 2019 году количество проданных машин составляло более 13 миллионов. И по данным ACEA (Ассоциации европейских производителей автомобилей), количество реализованных электромобилей и плагин-гибридов в Европе выросло до 1,4 миллиона штук, что на 137% больше по сравнению с 2019 годом. Таким образом 14% всех проданных в Европе автомобилей имеют электрическую подзарядку.
Эстония
В 2020 году было продано 18 750 новых автомобилей. Это на 29,5% меньше, чем в 2019 году, когда было реализовано 26 589 штук. Интересен факт, что количество проданных электрокаров за год выросло на рекордные 419% (342 автомобилей): в 2019 году было продано 77 таких машин. А вот продажи гибридов остались на том же уровне, что и годом ранее. В 2020 году эстонцы купили таких 2790 автомобилей, а в 2019 — 2729.
Латвия
В Латвии в 2020 году было реализовано 13 864 новых автомобиля, в 2019 — 18 692. Падение продаж за год составило 25,8%. Однако, как и в Эстонии, выросло количество реализованных электрокаров. В прошлом году было продано 323 автомобиля, это на 358% больше, чем в 2019 году (90 машин).
Литва
В прошлом году в Литве продали 40 232 новых автомобиля. В 2019 году этот показатель составлял 46 200. Падение продаж было не настолько большим как в других странах Балтии, всего на 12,5%. А вот количество электромобилей так же стремительно растет. За 2020 год было продано 453 электрокара. По сравнению с 2019 годом рост составил 279%.
Украина
В Украине в 2020 году было продано 85,5 тысяч новых автомобилей, это на 3% меньше, чем в 2019 году. Количество новых электрокаров, проданных в 2020 году, мизерное, всего 637 штук. Что не скажешь о подержанных электромобилях. За год украинцы купили более 11 тысяч электрокаров. Почему украинцы приобретают бывшие в использовании авто рассказал председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в огромной Украине и известна благодаря своей онлайн-площадке по продаже автомобилей AUTO.RIA.com (№1 в Украине).
”Пару лет назад в Украине в законодательство были внесены поправки, которые отменяют налог на ввоз электромобилей. Многие привозят подержанные машины из США и растаможивают тут, в Украине, с целью перепродажи или для личного использования. Поэтому продажи новых электрокаров не на таком высоком уровне, как в Эстонии и других странах. Количество экологически чистого транспорта будет расти, потому что в Украине собираются отменить все налоги на ввоз электромобилей. И на данный момент в этой стране по дорогам ездят около 23 тысяч ”зеленых” машин”, — сказал Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
Что касается гибридов, то в 2020 году в Украине было продано 5058 новых автомобилей, и 10 807 подержанных.
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