В Эстонии покупатели нового автомобиля чаще всего выбирают кроссовер и хотят функцию обогрева руля

В прошлом году в таллиннских представительствах Møller Auto чаще всего покупали автомобили Passat (31% от общего объема продаж), Tiguan (21%) и Golf (20%). Среди моделей преобладают кроссоверы, такие как Tiguan, Touareg, T-Roc и T-Cross, на долю которых приходится 40% продаж. Половину проданных коммерческих автомобилей составили Crafter. За год было продано 28 работающих на газе автомобилей.

Весенний вызванный коронавирусом кризис в Эстонии не привел к падению цен, поскольку остановилась вся цепочка поставок, локдаун затронул все стороны, и излишков на складах не возникло. В связи со сложившейся ситуацией значительно выросли онлайн-продажи.

”Из-за кризиса многие отложили покупку автомобилей, и на самом деле ситуация еще не восстановилась. Люди не уверены в будущем, и резкий рост продаж наблюдается в сегменте подержанных автомобилей”, — сказал исполнительный директор Møller Auto Ülemiste Тарви Хирв.

В 2020 году подержанные автомобили составили 30% объема продаж Møller Auto в Таллинне, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Среди подержанных автомобилей клиенты Møller Auto предпочитают Volkswagen (81%), Škoda (14%) и Audi (3%). Половина из них таких машин бензиновые, а вторая половина — дизельные.

Из новых моделей автомобилей Volkswagen в прошлом году на рынке появился Golf восьмого поколения, а модели Tiguan, Arteon и Touareg получили обновления. Пожалуй, самым популярным кроссовером является Tiguan — как до обновления модели, так и после. С нового года почти все модели Volkswagen также будут доступны в виде подзаряжаемых от сети гибридов.

В прошлом году в странах Балтии Volkswagen стал самым популярным брендом электромобилей, а продажи электромобилей в трех странах выросли на 1155%. Самой популярной моделью в сегменте легковых электромобилей была ID.3, а в сегменте коммерческих электромобилей eCrafter.

”Жители Эстонии все больше интересуются электромобилями. С точки зрения экологичности выбора, растет популярность и гибридных автомобилей — они отличаются более низким уровнем загрязнения и лучшей динамикой езды”, — добавил исполнительный директор Møller Auto Mustamäe Райдо Лембит.