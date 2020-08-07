В Эстонии открывается представительство Ferrari
Представитель Ferrary и крупнейший в Финляндии продавец автомобилей класса люкс Luxury Collection открывает в Таллинне представительство Ferrari и других марок данного ценового класса.
Представитель Ferrary и крупнейший в Финляндии продавец автомобилей класса люкс Luxury Collection открывает в Таллинне представительство Ferrari и других марок данного ценового класса.
Салон будет открыт в районе порта и будет продавать автомобили, которые до этого в странах Балтии приобрести было нельзя.
По словам руководителя Luxury Collection Эсы Шродеруса, в последние годы рынок люксовых авто в Эстонии вырос и здесь достаточно клиентов, которые ценят самое высокое качество из возможного.
”Мы поддерживаем теплые отношениями с владельцами и любителями Ferrari в Эстонии. Сейчас подходящее время для того, чтобы начать предоставлять свои услуги в Эстонии, чтобы местным клиентом не надо было ехать к нам в Финляндию”, — отметил он.
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