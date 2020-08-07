В Эстонии открывается представительство Ferrari

Салон будет открыт в районе порта и будет продавать автомобили, которые до этого в странах Балтии приобрести было нельзя.

По словам руководителя Luxury Collection Эсы Шродеруса, в последние годы рынок люксовых авто в Эстонии вырос и здесь достаточно клиентов, которые ценят самое высокое качество из возможного.

”Мы поддерживаем теплые отношениями с владельцами и любителями Ferrari в Эстонии. Сейчас подходящее время для того, чтобы начать предоставлять свои услуги в Эстонии, чтобы местным клиентом не надо было ехать к нам в Финляндию”, — отметил он.