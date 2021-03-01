В центре Таллинна установили первую сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей

Например, владельцы Tesla Model 3 могут зарядить за 10 минут достаточно электроэнергии, чтобы проехать 100 км. Плата за зарядку составляет 24 цента / кВт ч. Поскольку станция находится в самом центре города, то парковка автомобиля является платной, тогда как такси могут парковаться во время зарядки бесплатно. Зарядная станция для электромобиля оснащена разъёмами CCS и CHAdeMO.

По словам Романа Захарова, одного из основателей RUEX, рыночный потенциал домашних и общественных зарядных устройств для электромобилей в Эстонии велик. ”Больше точек зарядки для электромобилей стимулирует покупку экологически чистых электромобилей”, — прогнозирует Захаров.

”Сегодня в Европе около 1,5 миллиона электромобилей, а к 2030 году их число вырастет до 30 миллионов. Аккумуляторы становятся мощнее и заряжаются быстрее, пробег автомобиля также увеличивается. Если сегодня электромобиль по-прежнему достаточно дорогое удовольствие, то с каждым годом он будет дешеветь. Общеевропейская климатическая политика и план государства по достижению поставленных целей также поддерживают покупку электромобилей”.

Быстрое распространение электромобилей прогнозируется и в исследовании Европейской федерации транспорта и окружающей среды в Брюсселе, опубликованном на прошлой неделе. Согласно исследованию, количество зарядных станций вырастет в Европе в пять раз, достигнув 1,3 миллиона зарядных станций в 2025 году. К 2030 году их количество увеличится до трех миллионов.

В том же исследовании прогнозируется, что в 2025 году в Эстонии будет 580 общественных зарядных станций, а к 2030 году их число вырастет до 5276.

По оценке Захарова, помимо общедоступных зарядных станций, количество зарядных устройств в будущем увеличится за счет домашних зарядок. По оценкам, 95% зарядок электромобиля происходит дома или на работе, и большую часть времени используемая для личных целей инфраструктура зарядных станций простаивает. Чтобы сделать домашние зарядные устройства рентабельными, RUEX разрабатывает решение, которое позволяет владельцу зарядной станции сделать домашнюю зарядку временно или постоянно доступной для других владельцев электромобилей и, таким образом, получать ежемесячно дополнительный доход.