Уже сегодня! Кадриорг встречает автомобили будущего

По словам вице-мэра Андрея Новикова, мир все увереннее движется в сторону инновативных и экологичных транспортных средств.

”Так же, и другие большие города, Таллинн движется в сторону экономичных, умных и дружественных к окружающей среде транспортных решений, — сказал Новиков. — Например, этим мы летом испытываем в городском движении электроавтобус, также была создана сеть беспилотных автобусов — в Таллинне курсируют четыре автобуса: один в Кадриорге и три в Юлемисте. Проект самоходных автобусов даст городу необходимые знания и компетенцию для того, чтобы в будущем мы смогли внедрить еще более умный и экологичный общественный транспорт, что также поддерживает цели Таллинна как финалиста конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022. При переходе на экологичный общественный транспорт большая часть возложена, например, на обновление в течение ближайших четырех лет столичного автобусного парка. В этом году автопарк пополнился первыми экологичными газовыми автобусами, к концу года на таллиннские улицы выйдет сто новых работающих на газе автобусов, а в ближайшие годы — 350 автобусов, использующих биотопливо”.

Сегодня, 26 августа, в 15.00 в нижнем саду Кадриоргского художественного музея все желающие смогут ознакомиться с разнообразными инновативными транспортными средствами начиная с беспилотных автобусов и заканчивая другими увлекательными технологическими решениями, которые помогают улучшить движение в сложной городской среде. В выставке примут участие Navya, Bolt, Iseauto, Volkswagen, Audi и многие другие предприятия, работающие в секторе разработки транспорта будущего. Мероприятие бесплатное, выступать будет ансамбль Traffic, также запланировано шоу научного театра.

Конференция ”Будущее автономного транспорта в регионе Балтийского моря”, которая пройдет 27 августа в центре PROTO, соберет на обсуждение как политиков, так и представителей автопрома со всей Европы, которые занимаются разработками новых технологий. В ходе конференции упор будет сделан на развитие самоходного транспорта в регионе Балтийского моря, ситуация будет рассматриваться как с точки зрения проблем, так и их решения. Речь пойдет об истории успеха Эстонии в использовании беспилотного транспорта на городских улицах.